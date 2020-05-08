В Сочи на регионального лидера «Альянса врачей» завели дело за ролик о нехватке средств защиты для медиков
В Сочи представитель профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Юлия Волкова стала фигурантом административного дела
«А вы не просили, мы думали, что у вас все есть»
«Мы требуем обеспечить нас современными защитными средствами. Мы контактируем с пациентами и невольно можем стать источником инфекции, если будем работать без средств защиты», — сказала на видео, размещенном 25 марта в своем твиттер-аккаунте, региональный представитель в Краснодарском крае профсоюза медицинских работников «Альянс врачей», председатель профсоюзной ячейки в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова.
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В ролике она подчеркнула, что если заболеют врачи, останавливать пандемию будет некому. За видео против нее 7 мая возбудили дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение ложной информации, создающее угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу массового нарушения общественного порядка).
«Не могу понять, почему эта информация ложная, если это правда? Что мы сделали противозаконного? Мы потребовали то, что нам положено, есть соответствующий приказ Минздрава РФ», — прокомментировала ситуацию порталу Юга.ру региональный лидер «Альянса врачей».
Волкова добавила, что ее цель — чтобы в безопасности были медики и пациенты. Периодически участковых терапевтов отправляют на больничный — на самоизоляцию. По словам женщины, ошибка врачей и медсестер в том, что они молчат, не пишут ни служебных записок, ни докладных об отсутствии средств защиты. Когда доходит до серьезного, руководители медицинских учреждений просто разводят руками, говоря: «А вы не просили, мы думали, что у вас все есть».
Ветошь вместо маски
«Лично я, как врач-эндокринолог, получила три одноразовые маски за месяц. Буквально вчера мне их выдали. Масок хватило на одну смену. В начале апреля мне выдали три марлевые маски, которые надо было все время стирать и гладить. Они превратились в ветошь», — сказала лидер профсоюза.
Волкова уточнила, что если бы не потребовала, то не получила бы и этих масок. Например, по словам женщины, медсестре, которая работает с ней в одном кабинете, не дали ничего.
Впереди суд
Суда еще не было, но Волкова уверена, что он состоится, так как ее уже вызвали в Следственный комитет.
«Суда еще не было. Он предстоит, я думаю, впереди. На электронную почту от участкового я получила информацию, что заведено административное дело. Думаю, что сегодня на руки получу постановление и начнется отсчет. 6 апреля меня уже вызывали в Следственный комитет повесткой», — заключила Волкова.
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Напомним, в конце ноября в Сочи уволили руководителя ячейки профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в горбольнице № 5, врача по паллиативной медицинской помощи Юлию Фрелих. Ее обвинили в разглашении охраняемой законом тайны (врачебной), ставшей известной работнику после публикации в интернете диалогов пациентов паллиативного отделения. «Альянс врачей» назвал увольнение незаконным.
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