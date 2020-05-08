В Сочи на регионального лидера «Альянса врачей» завели дело за ролик о нехватке средств защиты для медиков

«Мы требуем обеспечить нас современными защитными средствами. Мы контактируем с пациентами и невольно можем стать источником инфекции, если будем работать без средств защиты», — сказала на видео, размещенном 25 марта в своем твиттер-аккаунте, региональный представитель в Краснодарском крае профсоюза медицинских работников «Альянс врачей», председатель профсоюзной ячейки в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова.

В ролике она подчеркнула, что если заболеют врачи, останавливать пандемию будет некому. За видео против нее 7 мая возбудили дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение ложной информации, создающее угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу массового нарушения общественного порядка).

«Не могу понять, почему эта информация ложная, если это правда? Что мы сделали противозаконного? Мы потребовали то, что нам положено, есть соответствующий приказ Минздрава РФ», — прокомментировала ситуацию порталу Юга.ру региональный лидер «Альянса врачей».