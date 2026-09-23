Краснодарцы пожаловались на закрытие единственного педиатрического участка в их районе
В Новознаменском микрорайоне закрывают педиатрический участок № 20. Теперь жителям придется ездить в другой район
19 сентября телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал жалобу жителей Новознаменского микрорайона на нехватку детских поликлиник.
«Мы, родители 3500 детей Новознаменского, пишем этот текст на пределе сил. Это не просто обращение. Это крик отчаяния родителей, которых довели до точки кипения», — заявил автор.
По его словам, за последние годы микрорайон сильно вырос: появилось больше пяти новых ЖК и более семи тыс. частных домов. Но несмотря на это, в районе никогда не было большой детской поликлиники — жители обращались в педиатрический участок № 20 на улице Благовещенской. Он является подразделением поликлиники № 17, главный корпус которой находится на улице Симферопольской в микрорайоне Комсомольском.
С 1 октября на улице Благовещенской прием проводиться больше не будет — жителям Новознаменского необходимо ездить в главный корпус.
«Руководство предлагает грудным младенцам, больным детям ехать через федеральную трассу М-4 «Дон», стоять в адских пробках часами, чтобы попасть к врачу. Поликлиники КМР уже лопаются по швам! Они хотят убить остатки медицины и там, перекинув на них целый город внутри города?!» — заявил автор.
Краснодарцы потребовали остановить закрытие участка № 20.
Неврологи оказались самыми дефицитными врачами в поликлиниках Кубани:
В комментариях жители других районов рассказали, что тоже столкнулись с нехваткой медицинских учреждений:
«Наш дом в районе Немецкой деревни, а поликлиника у нас на Толбухина. По пробкам сумасшедшим с детьми больными надо ездить».
«Больше пяти лет живу на Ближнем Западном обходе. Есть филиал поликлиники № 6 через дорогу, но нас туда не берут. Мы относимся к поликлинике на Толбухина (раньше на Азовской, но это примерно там же). Добраться туда можно только с пересадкой, дорога занимает до двух часов. Жалобы писали, приходил ответ, что ожидается строительство поликлиники в вашем районе, терпите. Вот с 2019 года оно ожидается».
«У меня поликлиника детская рядом, но там вечно по два участка на одном педиатре. По записи время на прием ребенка — 12 минут. Собственно, что есть у нас поликлиника, что нет…»
Как писали Юга.ру, 22 сентября в Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа.