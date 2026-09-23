Краснодарцы пожаловались на закрытие единственного педиатрического участка в их районе

В Новознаменском микрорайоне закрывают педиатрический участок № 20. Теперь жителям придется ездить в другой район

19 сентября телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал жалобу жителей Новознаменского микрорайона на нехватку детских поликлиник.

«Мы, родители 3500 детей Новознаменского, пишем этот текст на пределе сил. Это не просто обращение. Это крик отчаяния родителей, которых довели до точки кипения», — заявил автор.

По его словам, за последние годы микрорайон сильно вырос: появилось больше пяти новых ЖК и более семи тыс. частных домов. Но несмотря на это, в районе никогда не было большой детской поликлиники — жители обращались в педиатрический участок № 20 на улице Благовещенской. Он является подразделением поликлиники № 17, главный корпус которой находится на улице Симферопольской в микрорайоне Комсомольском.

С 1 октября на улице Благовещенской прием проводиться больше не будет — жителям Новознаменского необходимо ездить в главный корпус.

«Руководство предлагает грудным младенцам, больным детям ехать через федеральную трассу М-4 «Дон», стоять в адских пробках часами, чтобы попасть к врачу. Поликлиники КМР уже лопаются по швам! Они хотят убить остатки медицины и там, перекинув на них целый город внутри города?!» — заявил автор.

Краснодарцы потребовали остановить закрытие участка № 20.