Где заправиться в Краснодаре 23 сентября: наличие АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ

Краснодарский край

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о ситуации с топливом 23 сентября

МЦУ Краснодара сообщил, что утром 23 сентября в кубанской столице функционируют 83 автозаправочные станции. На протяжении дня ситуация может меняться.

В наличии имеется:

  • АИ-92 — на 45 АЗС;
  • АИ-95 — на 40 АЗС;
  • АИ-100 — на 11 АЗС;
  • ДТ — на 81 АЗС.

23 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

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Действующие заправки расположены на следующих улицах:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Круликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнёва, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Ростовское шоссе, Восточный обход;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
  • «Ирбис»: Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «ЮНК»: Российская;
  • «Партнер»: Уральская;
  • «ОПТИ»: Красных Партизан;
  • Petrol: 70-летия Октября;
  • «Юпитер К»: Первомайская.

На части автозаправочных станций по решению владельцев действуют ограничения — топливо заливают исключительно в баки.

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

Автомобили Краснодар Топливо Транспорт

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