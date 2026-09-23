Где заправиться в Краснодаре 23 сентября: наличие АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ
Власти Краснодара рассказали о ситуации с топливом 23 сентября
МЦУ Краснодара сообщил, что утром 23 сентября в кубанской столице функционируют 83 автозаправочные станции. На протяжении дня ситуация может меняться.
В наличии имеется:
- АИ-92 — на 45 АЗС;
- АИ-95 — на 40 АЗС;
- АИ-100 — на 11 АЗС;
- ДТ — на 81 АЗС.
23 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
Действующие заправки расположены на следующих улицах:
- «Роснефть»: трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Круликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнёва, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
- «Татнефть»: Ростовское шоссе;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Ростовское шоссе, Восточный обход;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
- «Ирбис»: Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК»: Российская;
- «Партнер»: Уральская;
- «ОПТИ»: Красных Партизан;
- Petrol: 70-летия Октября;
- «Юпитер К»: Первомайская.
На части автозаправочных станций по решению владельцев действуют ограничения — топливо заливают исключительно в баки.
Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.
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