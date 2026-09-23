Где заправиться в Краснодаре 23 сентября: наличие АИ-92, АИ-95, АИ-100 и ДТ

Власти Краснодара рассказали о ситуации с топливом 23 сентября

МЦУ Краснодара сообщил, что утром 23 сентября в кубанской столице функционируют 83 автозаправочные станции. На протяжении дня ситуация может меняться.

В наличии имеется:

АИ-92 — на 45 АЗС;

АИ-95 — на 40 АЗС;

АИ-100 — на 11 АЗС;

ДТ — на 81 АЗС.

23 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.