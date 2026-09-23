Вышел трейлер «Злоключений Клиффа Бута». Брэд Питт возвращается к роли из «Однажды в Голливуде», но уже под руководством Финчера
Netflix показал трейлер продолжения «Однажды в Голливуде» с Брэдом Питтом (18+)
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Злоключения Клиффа Бута». Картины стала продолжением ленты Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедшей в 2019 году.
События новой истории разворачиваются спустя восемь лет после того, что происходило в оригинальном фильме, — действие перенесено в 1977 год. Клифф Бут, которого вновь воплотил на экране Брэд Питт, к этому моменту оставил карьеру каскадера и занялся тем, что помогает студиям «улаживать проблемы», в том числе связанные со скандалами и деликатными ситуациями.
Режиссером на этот раз выступил не сам Тарантино, а Дэвид Финчер. Тарантино, написавший сценарий, принял решение передать постановку другому режиссеру, объяснив это нежеланием возвращаться на уже пройденную творческую территорию и стремлением сохранить свой следующий проект в качестве полностью оригинальной работы.
Выбор пал именно на Финчера, потому что это единственный человек, которому Тарантино готов был доверить свой сценарий. Для Питта и Финчера эта работа стала уже четвертой совместной — ранее они сотрудничали над фильмами «Семь», «Бойцовский клуб» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Релиз картины в кинотеатрах запланирован на 25 ноября.
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