Жительницу Северского района 12 мая оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусе

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 12 мая коронавирус в Краснодарском крае зарегистрировали у 2 тыс. 126 человек, в том числе у 341 медика. В регионе от COVID-19 умерли 22 человека. Среди них три врача: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ, врач общей практики краснодарской поликлиники № 13, также скончался водитель скорой медицинской помощи, работавший в Лабинской ЦРБ.

По информации краевого штаба, к 12 мая на Кубани составили уже 12 административных протоколов о фейковых новостях о коронавирусе.

За фейки о коронавирусе штрафуют по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за распространение в интернете и СМИ фейков граждане могут получить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностные лица от 60 до 200 тыс. рублей, а юрлица — от 200 до 500 тыс. рублей.

Как сообщил 12 мая краевой оперштаб, 42-летнюю жительницу Северского района оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе. Женщина оставила комментарий в соцсетях о том, что в Северскую ЦРБ доставили человека с подозрением на COVID-19, при этом врачи были без масок и перчаток. Она сообщила, что пациента завезли пациента через приемное отделение, откуда выписывают женщин из роддома.

Проверка показала, что информация не соответствует действительности — Северская районная больница не была перепрофилирована на прием больных с коронавирусом, а все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили в оперштабе.

В суде женщина признала свою вину и пояснила, что слышала такую информацию от знакомой, однако подтвердить ее не смогла. Ей назначили штраф в 30 тыс. рублей.