На Кубани женщина написала в соцсетях, что врачи без масок и перчаток доставили в больницу пациента с подозрение на коронавирус, и получила штраф за распространение фейка
Жительницу Северского района 12 мая оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение ложной информации о коронавирусе
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
К 12 мая коронавирус в Краснодарском крае зарегистрировали у 2 тыс. 126 человек, в том числе у 341 медика. В регионе от COVID-19 умерли 22 человека. Среди них три врача: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ, врач общей практики краснодарской поликлиники № 13, также скончался водитель скорой медицинской помощи, работавший в Лабинской ЦРБ.
По информации краевого штаба, к 12 мая на Кубани составили уже 12 административных протоколов о фейковых новостях о коронавирусе.
За фейки о коронавирусе штрафуют по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за распространение в интернете и СМИ фейков граждане могут получить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностные лица от 60 до 200 тыс. рублей, а юрлица — от 200 до 500 тыс. рублей.
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Как сообщил 12 мая краевой оперштаб, 42-летнюю жительницу Северского района оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе. Женщина оставила комментарий в соцсетях о том, что в Северскую ЦРБ доставили человека с подозрением на COVID-19, при этом врачи были без масок и перчаток. Она сообщила, что пациента завезли пациента через приемное отделение, откуда выписывают женщин из роддома.
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Проверка показала, что информация не соответствует действительности — Северская районная больница не была перепрофилирована на прием больных с коронавирусом, а все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили в оперштабе.
В суде женщина признала свою вину и пояснила, что слышала такую информацию от знакомой, однако подтвердить ее не смогла. Ей назначили штраф в 30 тыс. рублей.
Портал Юга.ру писал о случаях, когда жителей Кубани приговаривали к штрафу за фейки о коронавирусе. Так, жительница Белореченского района получила штраф в 30 тыс. рублей. Она написала в соцсетях, что полицейские якобы пропустили на территорию района пятерых жителей соседнего государства с признаками COVID-19. Жительницу Армавира оштрафовали на 15 тыс. рублей за пост в инстаграме. Девушка спросила подписчиков, слышали ли они о том, что родственникам умерших предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти от коронавируса. За подобный фейк была также оштрафована на 30 тыс. рублей жительница Абинска. Девушка оставила комментарий о том, что у ее сестры умерла соседка, а администрация предложила ей деньги при указании коронавируса в качестве причины смерти.
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