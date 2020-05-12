В Краснодарском крае уже в четвертый раз COVID-19 диагностировали у 99 человек

Оперштаб Краснодарского края 12 мая сообщил, что за сутки в регионе коронавирус нашли у 99 человек

В России к 12 мая за сутки коронавирус выявили у 10 тыс. 899 человек в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки выздоровели 3 тыс. 711 пациентов, умерли — 107. Больше всего заболевших снова в Москве (5 тыс. 392), Московской области (1 тыс. 63) и Нижегородской области (354). На юге и Северном Кавказе COVID-19 заразились 607 человек: самое большое количество заболевших в Дагестане (116) и Краснодарском крае (99). В Ростовской области инфицировано 95 человек, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — по 76 больных. В Ингушетии вирус выявили у 45 человек, в Ставропольском крае — у 41, в Чечне — у 26. В Адыгее заразилось 11 человек, в Карачаево-Черкесии — 10, в Крыму — 9, в Севастополе — 3.

По данным федерального оперштаба, всего в России зарегистрировано 232 тыс. 243 заболевших в 85 регионах, из них 2 тыс. 116 смертей и 43 тыс. 512 выздоровевших. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19, пишет RT. По данным университета Джона Хопкинса, лидируют США, на третьем и четвертом месте идут Испания (227 тыс. 436 случаев) и Великобритания (224 тыс. 332 случая).

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Оперштаб Кубани 12 мая сообщил, что за сутки в регионе заболели 99 человек в возрасте от 1 года до 88 лет, среди них пять детей. Коронавирус распределился по районам края следующим образом: 38 человек в Краснодаре, в том числе годовалый ребенок и 17-летний подросток;

по 8 человек в Апшеронском районе и Сочи (среди них годовалый и пятилетний дети);

по 7 — в Крымском (в том числе годовалый ребенок) и Староминском районах;

5 — в Горячем Ключе;

4 — в Ейском районе;

по 3 — в Белореченском, Усть-Лабинском, Тихорецком районах и Анапе;

по 2 — в Тбилисском и Тимашевском районах;

по одному — в Кавказском, Славянском, Северском и Калининском районах, Геленджике и Новороссийске. Всего в Краснодарском крае к 12 мая подтвердили 2 тыс. 126 случаев коронавируса, среди них 113 детей. Выздоровели 697 пациентов, в том числе 35 за последние сутки. Умерли 22 человека.

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В минздраве Кубани уточнили, что в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 пациентов в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах № 1 и № 2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира. Всего на 12 мая в больницы края с подозрением на коронавирус обратились 5 тыс. 531 человек, из них 645 детей. В стационарах остаются 2 тыс. 470 пациентов, включая 192 несовершеннолетних. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 11 тыс. 324 жителя региона. В обсерваторах на территории Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолировали 2 тыс. 11 человек. За время работы там диагностировали 32 зараженных коронавирусом. Роспотребнадзор провел 33 тыс. 309 лабораторных исследований, лаборатории минздрава — 81 тыс. 240, в том числе 2 тыс. 149 за последние сутки.