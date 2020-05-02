Жительницу Абинска оштрафовали за фейковый пост о коронавирусе
Суд Абинска приговорил местную жительницу к штрафу в 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
COVID-19 — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 2 мая на Кубани коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.
26-летняя женщина разместила в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, что у ее сестры умерла соседка и за денежное вознаграждение родственникам умершей администрация предлагала указать причиной ее смерти COVID-19. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили эту информацию и начали проверку, которая показала, что сообщение жительницы Абинска не соответствует действительности. Женщина пояснила, что придумала факт для поддержания беседы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также:
Суд признал ее виновной в административном правонарушении по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка) и приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Отметим, что это уже третий случай привлечения к административной ответственности за фейк о коронавирусе в регионе. Так, за размещение ложной информации в соцсетях оштрафовали на 30 тыс. рублей жительницу Белореченского района и на 15 тыс. рублей жительницу Армавира. В первом случае женщина распространяла информация о том, что полицейские якобы пропустили на территорию муниципалитета пятерых жителей соседнего государства с признаками COVID-19. Во втором — опубликовала пост в своем аккаунте в инстаграме, написав, что получила информацию о фактах, когда родственникам умершего предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: