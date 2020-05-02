Жительницу Абинска оштрафовали за фейковый пост о коронавирусе

COVID-19 — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 2 мая на Кубани коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.

26-летняя женщина разместила в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, что у ее сестры умерла соседка и за денежное вознаграждение родственникам умершей администрация предлагала указать причиной ее смерти COVID-19. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили эту информацию и начали проверку, которая показала, что сообщение жительницы Абинска не соответствует действительности. Женщина пояснила, что придумала факт для поддержания беседы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.