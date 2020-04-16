Жительницу Армавира оштрафовали за фейковый пост о коронавирусе в инстаграме

Суд Армавира 16 апреля приговорил местную жительницу к штрафу в 15 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. К 16 апреля вирус выявили у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 260 человек.

13 апреля во время мониторинга оперативный штаб выявил факт распространения в интернете фейковой информации о коронавирусе в регионе, сообщили «Кубанские новости» .

Жительница Армавира опубликовала пост в своем аккаунте в инстаграм, в котором написала, что получила информацию из двух источников о фактах, когда родственникам умершего предлагают деньги за фиктивное подтверждение смерти человека от коронавируса. Оперативный штраф опроверг эту информацию, а правоохранители выяснили личность женщины.

В суде женщина сказала, что получила эти сведения из аудиосообщения, которое переслал ее знакомый.

Суд признал женщину виновной в административном правонарушении по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка) и приговорил ее к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Оплатить штраф девушка должна в течение 10 дней, сообщили 16 апреля в пресс-службе Краснодарского краевого суда.