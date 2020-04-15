На Кубани оштрафовали женщину за фейк о коронавирусе

Белореченский районный суд приговорил местную жительницу к штрафу в 30 тыс. рублей за размещение в соцсетях ложной информации о распространении коронавируса в регионе

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

В России к 15 апреля зарегистрировали 24 тыс. 490 случаев заражения вирусом. В Краснодарском крае, по официальным данным, зарегистрировали 239 инфицированных, один мужчина и две женщины скончались.

В апреле в социальных сетях стала распространятся информация о том, что в Белореченском районе полицейские якобы пропустили на территорию муниципалитета пятерых жителей соседнего государства с признаками коронавируса. При проведении проверки полицейские выяснили, что сообщение распространяла 42-летняя местная жительница. Белореченский районный суд признал женщину виновной в административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации) и приговорил ее к штрафу в размере 30 тыс. рублей, сообщили 15 апреля пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом.

Например, о том, что ночью вертолеты распылят над Краснодаром лекарство для дезинфекции от коронавируса, или о людях в спецкостюмах, которые усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Также в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. А затем в мессенджерах и соцсетях по всей России начали распространять сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус.