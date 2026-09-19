В Краснодаре десятилетнему Теме Владимирову требуются слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств для мальчика с двусторонней тугоухостью из Краснодара на слуховые аппараты

В год Тема начал произносить слоги, но затем развитие речи остановилось. Позже его мама заметила, что мальчик не всегда отзывается на имя, и повела его к лору.

«Мы пролечили воспалившиеся аденоиды, но никаких улучшений в плане слуха и речи не произошло. Вскоре сурдолог выявил у сына тугоухость. Нам выдали один слуховой аппарат, но Тема отказывался его носить. К трем годам тугоухость прогрессировала до максимальной стадии, сыну присвоили инвалидность», — поделилась мама Темы Анна Шпак.

В спецсадике для слабослышащих и глухих детей мальчик выучился говорить жестами, его стали понимать дома. В 2022 году семья переехала в Краснодарский край. Благодаря «Русфонду» Тема получил новые слуховые аппараты, в которых стал четко различать звуки.

Мальчик начал ходить в специализированную школу. Он регулярно занимается с педагогом, у него постепенно развивается речь. Однако сейчас аппараты уже выработали свой ресурс — в них появились шумы и помехи. Сурдолог подобрал Теме новые аппараты.

«У Темы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми сверхмощными слуховыми аппаратами, оснащенными технологией подавления обратной связи, системой шумоподавления и системой направленных микрофонов», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Мама Темы растит двоих сыновей одна, жилье арендует. Она не может самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а бесплатно они не предоставляются. Всего требуется 290 615 рублей.

Как помочь Теме?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Темы Владимирова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Темы Владимирова. Без НДС.

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