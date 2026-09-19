В Краснодаре десятилетнему Теме Владимирову требуются слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

В год Тема начал произносить слоги, но затем развитие речи остановилось. Позже его мама заметила, что мальчик не всегда отзывается на имя, и повела его к лору.



«Мы пролечили воспалившиеся аденоиды, но никаких улучшений в плане слуха и речи не произошло. Вскоре сурдолог выявил у сына тугоухость. Нам выдали один слуховой аппарат, но Тема отказывался его носить. К трем годам тугоухость прогрессировала до максимальной стадии, сыну присвоили инвалидность», — поделилась мама Темы Анна Шпак.



В спецсадике для слабослышащих и глухих детей мальчик выучился говорить жестами, его стали понимать дома. В 2022 году семья переехала в Краснодарский край. Благодаря «Русфонду» Тема получил новые слуховые аппараты, в которых стал четко различать звуки.



Мальчик начал ходить в специализированную школу. Он регулярно занимается с педагогом, у него постепенно развивается речь. Однако сейчас аппараты уже выработали свой ресурс — в них появились шумы и помехи. Сурдолог подобрал Теме новые аппараты.



«У Темы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми сверхмощными слуховыми аппаратами, оснащенными технологией подавления обратной связи, системой шумоподавления и системой направленных микрофонов», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



Мама Темы растит двоих сыновей одна, жилье арендует. Она не может самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а бесплатно они не предоставляются. Всего требуется 290 615 рублей .



Как помочь Теме?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Темы Владимирова);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Темы Владимирова. Без НДС.