Главный врач Лабинской центральной районной больницы госпитализирован с диагнозом COVID-19

Случай заражения главного врача Лабинской ЦРБ подтвержден Министерством здравоохранения. Сотрудник госпитализирован. Ранее был госпитализирован водитель этого же медучреждения. У 52-летнего мужчины был диагностирован коронавирус. У него поднялась температура до 39 градусов еще 18 апреля, но за помощью он не обращался. А 21 апреля его уже доставили в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ. К сожалению, спасти пациента не удалось даже при помощи аппарата ИВЛ. Мужчина скончался 29 апреля. Помимо COVID-19, у него диагностирована ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия.

Ранее летальный случай с сотрудником Лабинской ЦРБ был зафиксирован 22 апреля. Как писали Юга.ру, скончался 54-летней врач-реаниматолог, у которого был обнаружен коронавирус. 26 числа та же печальная участь постигла рентгенолога Лабинской ЦРБ.

За последние сутки зафиксировано 97 новых случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Общее число заболевших в крае — 1437 человек (по состоянию на 5 мая).