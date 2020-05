«Сильно устаешь... от гипоксии». Краснодарский врач рассказал в инстаграме о работе в ККБ №2 во время коронавируса

View this post on Instagram

Уже две недели наша больница работает в условиях строгого противоэпидемического режима. В красной зоне — заболевшие коронавирусом и те, кто не жалея себя, забыв про усталость, пытаются им помочь. Во время смены нельзя ни есть, ни пить. Маски не снимаются по несколько часов. С одним из тех врачей, кто лечит больных "на той стороне", мы сегодня побеседовали. Рамил Дурсунов @dr_dursunov, врач анестезиолог-реаниматолог, работает в реанимационном отделении номер 3 с больными с коронавирусом или подозрением на него. Все пациенты - тяжёлые, большинству требуется искусственная вентиляция лёгких плюс у них сопутствующие заболевания: диабет, инсульт, пневмония. Рамил выполняет те же функции, что и до введения особого режима, но в других условиях. "После двенадцатичасовой смены - с небольшим перерывом - сильно устаешь, - говорит врач. - Причем, не сколько физически, а именно от постоянной гипоксии (нехватки воздуха). Да, мы ходим в специальных защитных костюмах, в капюшонах, на нас надеты две пары перчаток - а когда мы работаем в контакте с пациентами, то надеваем третью пару. Это все очень утяжеляет работу на фоне постоянной нехватки кислорода. Но мы справляемся. Медикаментов и расходников хватает, пациенты получают всю необходимую помощь - и это главное". Вместе с врачами в этих непростых условиях, как и прежде, трудятся медсестры и санитарки. Их работа тоже усложнилась. Например, та же санация пациента из обычной процедуры превратилась в сложную систему манипуляций. Живут медики на территории больницы, в специально оборудованных помещениях. Например, комната Рамила Дурсунова находится на территории нашего центра здоровья. Там есть кровати, туалет, кухня. На вопрос "Что бы Вы сделали в первую очередь, когда все это закончится?" врач не раздумывая говорит, что поедет домой к семье. "Конечно, хочется домой. Я родных не видел уже больше месяца, сейчас общаемся только по телефону". Когда Рамил рассказывает о своей работе, он говорит, что после смены возвращается "домой" - то есть в центр здоровья нашей больницы, которая на это время стала домом для десятков наших сотрудников. #ккб2 #covid_19 #стационар #нашеобщеедело #нашисотрудники #карантин #Краснодар