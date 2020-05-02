«Сильно устаешь... от гипоксии». Краснодарский врач рассказал в инстаграме о работе в ККБ №2 во время коронавируса

Как писали Юга.ру, 16 апреля Краевая клиническая больница №2 опубликовала информацию об отмене планового приема. В сообщении, говорится, что медучреждение перепрофилировалось на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, в связи с чем стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим. Теперь экстренные случаи без подозрения на COVID-19 медики будут перенаправлять в другие медучреждения.

По словам Дурсунова, они ходят в специальных защитных костюмах, надевают две пары перчаток, а когда работают в контакте с пациентами, то три.

«После двенадцатичасовой смены — с небольшим перерывом — сильно устаешь. Причем не сколько физически, а именно от постоянной гипоксии (нехватки воздуха). Спецодежда очень утяжеляет работу на фоне постоянной нехватки кислорода. Но мы справляемся. Медикаментов и расходников хватает, пациенты получают всю необходимую помощь — и это главное», — рассказал врач на странице ККБ №2 в инстаграме.