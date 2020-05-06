Количество зараженных коронавирусом на Кубани превысило 1,5 тысячи человек

В Краснодарском крае за последние сутки, с 5 по 6 мая, зафиксировали 97 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 10 тыс. 559 случаев инфицирования COVID-19. По данным федерального оперштаба , за этот период выздоровели 1 тыс. 462 человека, умерли 86 пациентов.

Всего к 6 мая в стране зафиксировали 165 тыс. 929 зараженных коронавирусом. За все время наблюдений выздоровели 21 тыс. 327 человек, умерли — 1 тыс. 537 человек.

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус подтвердили у 97 человек, в том числе у четырех детей. Выписали за сутки 24 человека, летальных исходов не зарегистрировали. Краевой оперативный штаб опубликовал данные о том, в каких муниципалитетах выявили новые случаи инфицирования: