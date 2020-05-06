Количество зараженных коронавирусом на Кубани превысило 1,5 тысячи человек
В Краснодарском крае за последние сутки, с 5 по 6 мая, зафиксировали 97 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 10 тыс. 559 случаев инфицирования COVID-19. По данным федерального оперштаба, за этот период выздоровели 1 тыс. 462 человека, умерли 86 пациентов.
Наибольшее количество заражений зарегистрировали в Москве (5 тыс. 858 человек), Московской области (829), Санкт-Петербурге (312) и Нижегородской области (272).
Всего к 6 мая в стране зафиксировали 165 тыс. 929 зараженных коронавирусом. За все время наблюдений выздоровели 21 тыс. 327 человек, умерли — 1 тыс. 537 человек.
В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус подтвердили у 97 человек, в том числе у четырех детей. Выписали за сутки 24 человека, летальных исходов не зарегистрировали. Краевой оперативный штаб опубликовал данные о том, в каких муниципалитетах выявили новые случаи инфицирования:
- 26 в Краснодаре;
- 13 в Сочи, в том числе у троих детей — семимесячного, 6 и 11 лет;
- восемь в Крымском районе;
- по шесть в Тихорецком, Усть-Лабинском и Анапе;
- по четыре в Кавказском, Апшеронском, Тимашевском, Горячем Ключе. В Кавказском районе коронавирус обнаружили у 12-летнего ребенка;
- по два — в Новороссийске, Армавире, Ленинградском, Приморско-Ахтарском и Кущевском районах;
- по одному — в Новопокровском, Гулькевичском, Успенском, Красноармейском, Тбилисском и Брюховецком районах.
Всего к 6 мая в регионе зарегистрировали 1 тыс. 534 случая заражения коронавирусом, в том числе у 88 детей. Выздоровели 467 человек, 21 пациент умер.
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«17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, краевой больнице №2, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Ленинградской, Тихорецкой и Лабинской ЦРБ», — прокомментировали в краевом минздраве 6 мая.
Также сейчас стационарно продолжают лечить 2 тыс. 212 человек, включая 153 ребенка. Дома под наблюдением врачей находятся 9 тыс. 458 человек. В обсерваторах наблюдаются 1 тыс. 903 человека. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, заключили в администрации края.
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