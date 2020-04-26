В Краснодаре за день выписали 207 штрафов нарушающим карантин

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 апреля мобильные отряды провели патрулирование мест массового отдыха

Напомним, после предыдущих выходных, когда на берегу реки Кубань заметили массово отдыхающих горожан, в Краснодаре перекрыли пути проезда к водоемам. Дороги перекапывали, а также закрывали бетонными блоками и крупными стволами деревьев.

Также по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова маршруты пеших патрулей максимально приблизили к берегу Кубани, другим водоемам и зеленым зонам. Кроме того, в контроле за прибрежными местами привлекли сотрудников кавалерийского взвода полиции и казачий конный патруль. Всего за день в городе выписали 207 штрафов.

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В пресс-службе мэрии краевого центра добавили, что в этот же день в Краснодар не дали въехать 364 автомобилям. У них не было красных пропусков либо же они были выписаны неправильно.

Напомним, в Краснодарском ввели карантин 31 марта. Впоследствии его продлили до 18 апреля, однако при этом ряд мер ослабили. Например, в регионе разрешили открыться мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам. Также в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, в течение которого можно двигаться на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). При этом краснодарцам напомнили, что передвигаться пешком в это время нельзя. Позже губернатор края продлил карантин до 30 апреля.

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