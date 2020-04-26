В Краснодаре за день выписали 207 штрафов нарушающим карантин

Напомним, после предыдущих выходных, когда на берегу реки Кубань заметили массово отдыхающих горожан, в Краснодаре перекрыли пути проезда к водоемам. Дороги перекапывали, а также закрывали бетонными блоками и крупными стволами деревьев.

Также по поручению мэра Краснодара Евгения Первышова маршруты пеших патрулей максимально приблизили к берегу Кубани, другим водоемам и зеленым зонам. Кроме того, в контроле за прибрежными местами привлекли сотрудников кавалерийского взвода полиции и казачий конный патруль. Всего за день в городе выписали 207 штрафов.