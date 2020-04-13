Краснодарское «беспропускное окно» не действует для людей с адыгейской пропиской

Власти Краснодара рассказали, как будет действовать «беспропускуое окно» с 13 апреля

В Краснодарском крае вечером 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин, который продлили до 18 апреля с некоторыми послаблениями. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Позже людям разрешили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. При этом в другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено.

В пресс-службе администрации Краснодара 13 апреля рассказали, кто может ездить в городе в «беспропускное окно». Глава краевой столицы Евгений Первышов заявил, что на жителей Адыгеи это не распространяется.

«То есть люди, которые проживают в Республике Адыгея, но работают в Краснодаре, должны обладать желтыми пропусками», — уточнил Первышов.

Он добавил, что горожане не должны массово выходить на улицы под различными предлогами в «беспропускное окно». На это не хватит ни патрулей, ни протоколов. Мэр подчеркнул, что рассчитывает на сознательность жителей краевого центра.