Из-за отсутствия красного пропуска в Краснодар за день не смогли въехать больше тысячи автомобилистов

На 13 постах на въезд в Краснодар с 6 утра 15 апреля дежурили сотрудники городской администрации и полицейские. Они проверяли наличие красных пропусков у автомобилистов

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. Перемещение между муниципалитетами по-прежнему разрешено только при наличии красного спецпропуска.

После введения спецпропусков, на въездах в Краснодар начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без красного пропуска.

15 апреля в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что на 13 постах на въезд в город с 6 утра дежурили сотрудники мэрии совместно с полицейскими. Они проверяли наличие у автомобилистов красных пропусков и сверяли их с электронной базой данных.

Так, на шести постах в Прикубанском округе провели 4 тыс. 300 машин. Более 500 автомобилистов не смогли въехать в город. На посту на трассе М4 -Дон около поселка Индустриального автомобилист предъявил красный пропуск с признаками подделки. Материалы были переданы в полицию для разбирательства.

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На Яблоновском и Тургеневском мостах в течение сегодняшнего дня 296 машин с красными пропусками проверили через электронную базу данных. В город не пустили 9 грузовиков и 131 легковой автомобиль. Еще с 57 водителями провели разъяснительные беседы. Кроме того, были выявлены 11 неправильно оформленных пропусков. В Карасунском округе через пять въездов за первую половину дня 15 апреля въехало в город более 3,6 тыс. автомобилей с красными пропусками. Выявлены 88 пропусков с признаками нарушений — например, ошибки в заполнении или неполные данные. А у 326 автомобилистов не оказалось нужного пропуска и их не пустили в город.

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Всего по итогам проверки в Краснодар не пустили более 1 тыс. автомобилей . Сотрудники адинистрации будут дежурить на постах с 6 утра до тех пор, пока в регионе действует карантин, уточнили в администрации.