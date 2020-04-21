Полицейские Краснодара будут патрулировать зеленые зоны и берега водоемов
В ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, отряды самоконтроля в Краснодаре начнут патрулировать все прибрежные и зеленые зоны
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Затем карантин продлили до 18 апреля и сделали некоторые послабления, но не для пешеходов. Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.
В ближайшие субботу и воскресенье в Краснодаре скорректируют маршруты движения мобильных отрядов самоконтроля. Теперь туда включат все прибрежные территории и места отдыха у воды или в зеленых зонах. Власти Краснодара еще раз напомнили, что в «беспропускное окно» выезды на природу или на шашлыки запрещены.
«Все, кого патрули встретят в местах отдыха, уже не отделаются профилактической беседой. Всех, кто решит во время самоизоляции отправиться на пикник, ждет штраф. "Беспропускное окно" введено, чтобы решить неотложные и накопившиеся за время карантина дела, причем без необходимости получать какие-либо пропуска. Но никак не для выезда на отдых, тем более — большими компаниями, что сейчас на самом деле небезопасно для здоровья», — объяснил первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
Владельцев и арендаторов земельных участков, где находятся места отдыха, попросили проследить за доступом к ним во время карантина. Например, в микрорайоне Гидростроителей компания, которая отвечает за территорию, уже перекопала проезд к реке. Все места традиционного отдыха горожан по выходным будут дополнительно патрулировать мобильные отряды самоконтроля.
У мобильных групп есть следующие полномочия:
- проверять документы у находящихся на улицах граждан (удостоверение личности, справка с места работы);
- выносить устные предупреждения;
- составлять протоколы о нарушениях — это право есть у сотрудников полиции, которые находятся в составе мобильных групп;
- вести разъяснительную работу с жителями о требованиях карантинного режима.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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