Полицейские Краснодара будут патрулировать зеленые зоны и берега водоемов

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Затем карантин продлили до 18 апреля и сделали некоторые послабления, но не для пешеходов. Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.

В ближайшие субботу и воскресенье в Краснодаре скорректируют маршруты движения мобильных отрядов самоконтроля. Теперь туда включат все прибрежные территории и места отдыха у воды или в зеленых зонах. Власти Краснодара еще раз напомнили, что в «беспропускное окно» выезды на природу или на шашлыки запрещены .

«Все, кого патрули встретят в местах отдыха, уже не отделаются профилактической беседой. Всех, кто решит во время самоизоляции отправиться на пикник, ждет штраф. "Беспропускное окно" введено, чтобы решить неотложные и накопившиеся за время карантина дела, причем без необходимости получать какие-либо пропуска. Но никак не для выезда на отдых, тем более — большими компаниями, что сейчас на самом деле небезопасно для здоровья», — объяснил первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.