Власти Краснодара перекопали выезды к Кубани после того, как у реки во время карантина начали отдыхать горожане
В Краснодаре после 19 апреля власти города начали перекрывать выезды к рекам, чтобы исключить скопление жителей в местах массового отдыха
20 апреля в городских пабликах появились фотографии с краснодарцами, отдыхающими в выходные дни на берегу Кубани. После этого в телеграм-канале мэрии Краснодара рассказали об ужесточении контроля за соблюдением карантина. Власти сообщили, что усилят патрулирование прибрежных территорий, а также попросили владельцев и арендаторов земельных участков перекрыть пути, через которые можно проехать к реке. Первым закрыли проезд в микрорайоне Гидростроителей — там это сделала компания, в управлении которой находится земля.
Затем закрывать проезды к местам массового отдыха начали администрации округов. 23 апреля стало известно, что в Западном округе перекрыли 16 подъездов к Кубани. Их перекопали, а кое-где перекрыли железобетонными блоками в следующих местах:
- по улице Кубанка;
- в районе Парка 30-летия Победы;
- по улице Береговой;
- по улице 70 лет Октября;
- под Тургеневским мостом.
В Карасунском округе также перекрыли проезд в следующих местах:
- съезд по ул. Автолюбителей в сторону дачного кооператива «Излучина Кубани»;
- съезд с ул. Автолюбителей к реке через СНТ «Пчелка»;
- в районе ЖК «Трилогия» съезд с ул. Снесарева к реке;
- съезд к реке с ул. им. Валерия Гассия;
- в районе ул. Пашковский перекат около базы отдыха «Простоквашино».
Кроме того, подъездные пути к водоемам заблокировали в Прикубанском округе:
- в поселке Белозерном;
- в районе «Агрофирмы Солнечной» с трассы Краснодар-Темрюк;
- в станице Елизаветинской, в районе садовых товариществ «Градостроитель» и «Горизонт», по улице Кубанской;
- в хуторе Октябрьском съезд к реке Понура.
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Также к местам массового отдыха приблизили мобильные отряды.
«Всех, кто решит провести выходные компанией с шашлыками — оштрафуют», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Краснодарском крае из-за распространения карантина до 30 апреля продолжает действовать режим карантина. За последние сутки в регионе выявили 58 новых случаев заражения COVID-19, также скончались два пациента краевой больницы.
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