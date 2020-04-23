Власти Краснодара перекопали выезды к Кубани после того, как у реки во время карантина начали отдыхать горожане

В Краснодаре после 19 апреля власти города начали перекрывать выезды к рекам, чтобы исключить скопление жителей в местах массового отдыха

20 апреля в городских пабликах появились фотографии с краснодарцами, отдыхающими в выходные дни на берегу Кубани. После этого в телеграм-канале мэрии Краснодара рассказали об ужесточении контроля за соблюдением карантина. Власти сообщили, что усилят патрулирование прибрежных территорий, а также попросили владельцев и арендаторов земельных участков перекрыть пути, через которые можно проехать к реке. Первым закрыли проезд в микрорайоне Гидростроителей — там это сделала компания, в управлении которой находится земля.

Затем закрывать проезды к местам массового отдыха начали администрации округов. 23 апреля стало известно, что в Западном округе перекрыли 16 подъездов к Кубани. Их перекопали, а кое-где перекрыли железобетонными блоками в следующих местах: