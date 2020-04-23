Власти Краснодара перекопали выезды к Кубани после того, как у реки во время карантина начали отдыхать горожане

Краснодарский край

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В Краснодаре после 19 апреля власти города начали перекрывать выезды к рекам, чтобы исключить скопление жителей в местах массового отдыха

20 апреля в городских пабликах появились фотографии с краснодарцами, отдыхающими в выходные дни на берегу Кубани. После этого в телеграм-канале мэрии Краснодара рассказали об ужесточении контроля за соблюдением карантина. Власти сообщили, что усилят патрулирование прибрежных территорий, а также попросили владельцев и арендаторов земельных участков перекрыть пути, через которые можно проехать к реке. Первым закрыли проезд в микрорайоне Гидростроителей — там это сделала компания, в управлении которой находится земля.

Затем закрывать проезды к местам массового отдыха начали администрации округов. 23 апреля стало известно, что в Западном округе перекрыли 16 подъездов к Кубани. Их перекопали, а кое-где перекрыли железобетонными блоками в следующих местах:

  • по улице Кубанка;
  • в районе Парка 30-летия Победы;
  • по улице Береговой;
  • по улице 70 лет Октября;
  • под Тургеневским мостом.

В Карасунском округе также перекрыли проезд в следующих местах:

  •  съезд по ул. Автолюбителей в сторону дачного кооператива «Излучина Кубани»;
  •  съезд с ул. Автолюбителей к реке через СНТ «Пчелка»;
  •  в районе ЖК «Трилогия» съезд с ул. Снесарева к реке;
  •  съезд к реке с ул. им. Валерия Гассия;
  •  в районе ул. Пашковский перекат около базы отдыха «Простоквашино».

Кроме того, подъездные пути к водоемам заблокировали в Прикубанском округе:

  •  в поселке Белозерном;
  •  в районе «Агрофирмы Солнечной» с трассы Краснодар-Темрюк;
  •  в станице Елизаветинской, в районе садовых товариществ «Градостроитель» и «Горизонт», по улице Кубанской;
  •  в хуторе Октябрьском съезд к реке Понура.

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Также к местам массового отдыха приблизили мобильные отряды.

«Всех, кто решит провести выходные компанией с шашлыками — оштрафуют», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодарском крае из-за распространения карантина до 30 апреля продолжает действовать режим карантина. За последние сутки в регионе выявили 58 новых случаев заражения COVID-19, также скончались два пациента краевой больницы.

Карантин Коронавирус Краснодар отдых Река Кубань

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