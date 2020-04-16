Как идет строительство новой зоны в парке «Краснодар» и что там появится? (Фото и видео из соцсетей)

Краснодарский край

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Портал Юга.ру посмотрел в соцсетях, что нового смогут увидеть горожане в парке «Краснодар» после снятия карантина

Напомним, в Краснодарском крае вечером 31 марта ввели карантин: людям нельзя выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, помочь пожилым родственникам или по каким-либо экстренным обстоятельствам. Сейчас карантин продлен до 18 апреля.

Еще до ввода карантина в Краснодаре запретили гулять в парках и ходить по набережным, также власти объявили, что в городских парках и скверах выключат освещение.

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Несмотря на то, что парк «Краснодар» закрыт для посетителей, строительство во время карантина продолжается. Несколько дней назад в одной из зон появился новый арт-объект — огромный барельеф с фигурами. А 14 числа Сергей Галицкий опубликовал в твиттере видео обновленного парка.

Другие пользователи соцсетей также выложили фото и видео парка.

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Кто говорил, что уже не чем удивлять в парке? ������ Это точно был не Сергей Николаевич! ⠀ ⠀ ➡️ Листайте! Изображение людей в парке - точно такого ещё не было! ⠀ ⠀ И это ещё не все новинки ������ ⠀ ⠀ Ждёте открытия новых объектов? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⠀ ⠀ Киндер-упаковка������ Хит 2020 @dari.kruto ⠀ ❗ от 18см до 1м ������ от 390* ������ помогу наполить сладостями ������������ Отправляю по всей России ⠀ ⠀ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ автор фото @_johnysimo

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Это новый арт объект внутри круга. Причём эти макеты делаются с живых людей ☝️������ ⠀ ⠀ Впечатляет? ➡️ Листайте ⠀ ⠀ p.s. И кстати, купол над Делониксом сняли ������ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⠀ ⠀ Киндер-упаковка������ Хит 2020 @dari.kruto ⠀ ❗ от 18см до 1м ������ от 390* ������ помогу наполить сладостями ������������ Отправляю по всей России ⠀ ⠀ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ автор фото и видео @anrova_ #парккраснодар #паркгалицкого #типичныйкраснодар

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Больше всего внимание интернет-пользователей привлек барельеф. Как выяснило издание «Краснодарские известия», авторами инсталляции является арт-группа Recycle.

«Кто-то слил видео и сильно подогрел интерес публики к нашей еще не завершенной работе. Интересно, что запись, судя по готовности композиции на видео, была сделана еще до карантина, но в сети появилась только сейчас», — рассказал один из основателей Recycle Group Андрей Блохин.

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Напомним, 25 октября прошлого года в парке установили скульптуру «Геолокация», созданную группой Recycle.

По его словам, макеты создавались с живых людей, чтобы сохранить все анатомические детали, а завершить арт-объект художники планируют к осени.

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Юга.ру писали, что парк «Краснодар», построенный на личные средства бизнесмена Сергея Галицкого, открыли 28 сентября 2017 года. На момент открытия он включал 30 разных зон, среди них летний амфитеатр, детские и спортивные площадки, сад с террасой. В течение двух лет в парке появились две дополнительные очереди. В январе 2019 года на территории парка начало работать первое кафе, а вслед за ним — бургерная

В октябре прошлого года парк получил международную премию Urban Parks Awards. А 26 декабря открылась четвертая очередь парка.

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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