Как идет строительство новой зоны в парке «Краснодар» и что там появится? (Фото и видео из соцсетей)

Портал Юга.ру посмотрел в соцсетях, что нового смогут увидеть горожане в парке «Краснодар» после снятия карантина

Напомним, в Краснодарском крае вечером 31 марта ввели карантин: людям нельзя выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, помочь пожилым родственникам или по каким-либо экстренным обстоятельствам. Сейчас карантин продлен до 18 апреля.

Еще до ввода карантина в Краснодаре запретили гулять в парках и ходить по набережным, также власти объявили, что в городских парках и скверах выключат освещение.

Несмотря на то, что парк «Краснодар» закрыт для посетителей, строительство во время карантина продолжается. Несколько дней назад в одной из зон появился новый арт-объект — огромный барельеф с фигурами. А 14 числа Сергей Галицкий опубликовал в твиттере видео обновленного парка.

Другие пользователи соцсетей также выложили фото и видео парка.

Активно строится. Судя по уже местами посаженным деревьям, будет продолжение парка.#ПаркКраснодар pic.twitter.com/RQ7juBfoxV — Евгений Таранжин (@_johnysimo) March 29, 2020

Очередная загадка для нас, что здесь будет. Несколько зон, проходы, входы pic.twitter.com/m909OKWGux — Евгений Таранжин (@_johnysimo) April 11, 2020

Больше всего внимание интернет-пользователей привлек барельеф. Как выяснило издание «Краснодарские известия», авторами инсталляции является арт-группа Recycle.

«Кто-то слил видео и сильно подогрел интерес публики к нашей еще не завершенной работе. Интересно, что запись, судя по готовности композиции на видео, была сделана еще до карантина, но в сети появилась только сейчас», — рассказал один из основателей Recycle Group Андрей Блохин.

Напомним, 25 октября прошлого года в парке установили скульптуру «Геолокация», созданную группой Recycle.

По его словам, макеты создавались с живых людей, чтобы сохранить все анатомические детали, а завершить арт-объект художники планируют к осени.

Юга.ру писали, что парк «Краснодар», построенный на личные средства бизнесмена Сергея Галицкого, открыли 28 сентября 2017 года. На момент открытия он включал 30 разных зон, среди них летний амфитеатр, детские и спортивные площадки, сад с террасой. В течение двух лет в парке появились две дополнительные очереди. В январе 2019 года на территории парка начало работать первое кафе, а вслед за ним — бургерная.