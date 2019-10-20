Парк «Краснодар» получил международную премию Urban Parks Awards

Лучшими в номинации Eurasian Park Awards стали парки в столице Кубани и в Казани. Премия International Large Urban Parks Awards присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

Парк «Краснодар» члены жюри назвали лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Казанский парк «Лебяжье» получил награду за возрождение озера, которое исчезло более 15 лет назад.

Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября. Первый конгресс в 2015 году состоялся в Португалии. Второй — в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.

В этом году золото премии взял парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Второе место досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзу разделили два парка: Queen"s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии, сообщило ТАСС 20 октября.