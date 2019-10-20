Парк «Краснодар» получил международную премию Urban Parks Awards
Парк «Краснодар» в октябре назвали лучшим в номинации Eurasian Park Awards
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Лучшими в номинации Eurasian Park Awards стали парки в столице Кубани и в Казани. Премия International Large Urban Parks Awards присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.
Парк «Краснодар» члены жюри назвали лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Казанский парк «Лебяжье» получил награду за возрождение озера, которое исчезло более 15 лет назад.
Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября. Первый конгресс в 2015 году состоялся в Португалии. Второй — в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.
В этом году золото премии взял парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Второе место досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзу разделили два парка: Queen"s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии, сообщило ТАСС 20 октября.
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Напомним, парк «Краснодар» открылся в сентябре 2017 года. Его построили примерно за год. Общая площадь парка — 22,7 га (она увеличится, когда будет готова еще одна очередь на месте цветочного рынка), площадь озеленения — 13,2 га. В парке высадили более 2,3 тыс. деревьев: дуб, граб, ольху, бонсай, тополь, сосну, тюльпановое дерево, клен, тую, декоративную сливу.
Forbes назвал Галицкого филантропом года за создание парка, также в 2017 году он получил звание почетного гражданина Краснодара.
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