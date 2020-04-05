В Краснодаре на время карантина отключат освещение в скверах

Краснодарский край

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Вечером 5 апреля в 12 основных скверах Краснодара не включат уличное освещение

Напомним, в Краснодарском крае вечером 31 апреля ввели карантин: людям нельзя выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, помочь пожилым родственникам или по каким-либо экстренным обстоятельствам. 5 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что карантин в регионе продлевается до 12 апреля.

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Еще до ввода карантина в Краснодаре запретили гулять в парках, ходить по набережным, обязали закрыться розничные магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости, рынки, салоны, автомойки и другие точки сферы услуг, а заведения общепита стали работать только навынос.

Вечером 3 апреля на улице Красной в Краснодаре погасили декоративное освещение и не стали перекрывать на ней движение машин. По поручению главы города Евгения Первышова центральная улица города останется проезжей на весь срок действия карантина.

5 апреля в пресс-службе администрации города сообщили, что вечером в 12 основных скверах Краснодара отключат уличное освещение на время карантина.

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«На время карантина в городе закрыты все зеленые зоны, детские и спортивные площадки. По периметру всех скверов и парков, где нет ограждения, натянуты сигнальные ленты. Сами зеленые зоны постоянно патрулируют мобильные группы, нарушителей штрафуют. Но по опыту субботы видно, что еще много желающих просто погулять, несмотря на запрет в условиях карантина», — отметил мэр города Евгений Первышов.

В каких краснодарских скверах отключат освещение:

  • сквер «Садовый»;
  • сквер «Пограничников»;
  • сквер «Студенческий»;
  • сквер 80-летияобразования Краснодарского края;
  • сквер «Фестивальный»;
  • сквер «Молодежный»;
  • сквер «Майский»;
  • сквер «Памяти жертв фашизма»;
  • сквер «Прохладный»;
  • сквер «Вишняковский»;
  • сквер «Дружбы народов»;
  • сквер «Бургасский».

В мэрии подчеркнули, что так как пешеходные бульвары являются частью пешеходной инфраструктуры города, они останутся освещенными.

Какие парки в Краснодаре закрыты для посетителей на время карантина:

  • парк Городской Сад;
  • парк Солнечный Остров;
  • парк Чистяковская Роща;
  • парк имени 30-летия Победы;
  • парк Старая Кубань;
  • парк Рождественский;
  • парк Краснодар и территория вокруг стадиона «Краснодар»;
  • Ботанический сад им. Косенко (дендрарий);
  • парк имени 300-летия полиции России по улице Дзержинского.

В городской администрации предупредили, что за соблюдением карантина следят мобильные группы, состоящие из полицейских, казаков и рсгвардейцев. Нарушителям режима грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

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На момент выхода новости официально известно о 39 случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В России по состоянию на 5 апреля COVID-19 заразились 5 тыс. 389 человек. Всего в мире инфицировано 1 млн 237 тыс. человек, из них 67,2 тыс. скончались, выздоровели 255,5 тысяч. заболевших.

Информацию об ограничениях в передвижении по Краснодару и краю, штрафах на наушение правил самоизоляции, порядке выдачи спецпропусков, работе организаций в период, объявленный нерабочим из-за коронавируса, читайте в сюжете «Карантин на Кубани».

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