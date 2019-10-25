Сергей Галицкий заказал художникам арт-группы Recycle скульптуры для парка «Краснодар»

В парке «Краснодар» 25 октября появится первый арт-объект группы Recycle, заказанный Сергеем Галицким

Как сообщил порталу Юга.ру участник объединения Андрей Блохин, скульптура называется «Геолокация». «Она выполнена из нержавеющей стали с изображением панорамы 360 градусов, снятой именно с той точки, где она установлена. Размеры "Геолокации" — 500*400*400 см. Она отождествляет долю секунды, застывшую в металле. Внешний контур арт-объекта имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах». Художник также добавил, что скульптуру планируют смонтировать 25 октября, ее изготовили в Ростове-на-Дону.

Ранее «Югополис» сообщил, что арт-группа Recycle изготовит несколько скульптур по заказу Сергея Галицкого, это подтвердил изданию сам бизнесмен. Напомним, парк «Краснодар» открылся в сентябре 2017 года. В январе 2019 года на его территории начало работать первое кафе, вслед за ним — бургерная. В октябре парк назвали лучшим в номинации Eurasian Park Awards. Летом 2019 года в «Типографии» еще на старом месте, на Рашпилевской, прошла выставка Blocked content, в которой участники Recycle объединили для зрителя физические объекты и их виртуальную составляющую с помощью приложения. Еще один объект, полностью виртуальный, находится с 2018 года на одной из площадей Парижа.