Сергей Галицкий заказал художникам арт-группы Recycle скульптуры для парка «Краснодар»
В парке «Краснодар» 25 октября появится первый арт-объект группы Recycle, заказанный Сергеем Галицким
Как сообщил порталу Юга.ру участник объединения Андрей Блохин, скульптура называется «Геолокация».
«Она выполнена из нержавеющей стали с изображением панорамы 360 градусов, снятой именно с той точки, где она установлена. Размеры "Геолокации" — 500*400*400 см. Она отождествляет долю секунды, застывшую в металле. Внешний контур арт-объекта имеет форму точки Pin на современных электронных географических картах».
Художник также добавил, что скульптуру планируют смонтировать 25 октября, ее изготовили в Ростове-на-Дону.
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Ранее «Югополис» сообщил, что арт-группа Recycle изготовит несколько скульптур по заказу Сергея Галицкого, это подтвердил изданию сам бизнесмен.
Напомним, парк «Краснодар» открылся в сентябре 2017 года. В январе 2019 года на его территории начало работать первое кафе, вслед за ним — бургерная. В октябре парк назвали лучшим в номинации Eurasian Park Awards.
Летом 2019 года в «Типографии» еще на старом месте, на Рашпилевской, прошла выставка Blocked content, в которой участники Recycle объединили для зрителя физические объекты и их виртуальную составляющую с помощью приложения. Еще один объект, полностью виртуальный, находится с 2018 года на одной из площадей Парижа.
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Арт-группу Recycle создали в Краснодаре в 2008 году художники Андрей Блохин и Егор Кузнецов. Recycle Group занимается скульптурой, инсталляциями и цифровыми объектами, исследуя взаимодействие технологий, культуры и человека. В 2010 году Блохин и Кузнецов получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник» за проект Reverse. Recycle Group — постоянные участники российских и зарубежных выставок произведений искусства.
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