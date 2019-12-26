Пальмы и гидропарк. Как выглядит четвертая очередь парка «Краснодар»
Юга.ру посмотрели, как выглядит четвертая очередь парка «Краснодар», которая открылась 26 декабря.
На новой территории высадили пальмы и кипарисы (сейчас часть деревьев закрыта украшенными куполами для обогрева), построили несколько водных объектов: зону с водоемом, в котором плавают декоративные рыбы, несколько фонтанов, под которыми можно гулять, и плоскостной фонтан. В скором времени откроют еще один объект — зеркальный лабиринт. Сейчас он еще обнесен строительной сеткой, а закончить его, по словам строителей, планируется в течение 10 дней.
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Строительство четвертой очереди началось в июне на месте бывших тренировочных полей Академии ФК «Краснодар». Сам парк открыли в Краснодаре в сентябре 2017 года. Он построен за счет личных средств бизнесмена Сергея Галицкого.
В канун Нового 2020 года парк и стадион украсили гирляндами. Посмотреть на ночной парк можно в этом ночном фоторепортаже. Новую очередь парка также украсили по-новогоднему.
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