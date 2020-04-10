Кубань получила 11 млн рублей на покупку коек для больных коронавирусом. Кондратьев попросил у президента еще 1,5 млрд рублей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил 8 апреля с президентом России оснащенность кубанских больниц для лечения больных коронавирусом

9 апреля президент России провел совещание с главами ряда регионов по вопросам противодействия распространению коронавируса. Во время онлайн-встречи губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что сейчас в крае укомплектованы 1,2 тыс. коек. «К 23 числу у нас будет 3 тыс. 330 коек и еще 1,5 тыс. коек в резерве. Но мы их создавать не будем, под них места определены. Они в случае чего будут готовы», — рассказал глава региона. Кондратьев добавил, что уже существующие 1,2 тыс. мест находятся в пяти инфекционных больницах и что под 3,3 тыс. коек в регионе переоборудуют девять медицинских медучреждений.

После этого Путин спросил, с какой просьбой глава Кубани хотел к нему обратиться. Кондратьев ответил, что в некоторых других регионах создано по 7,5 тыс. коек, «а у нас норма 3,5 тыс. коек». Он указал на то, что другим субъектам дали более 5 млрд рублей, в то время как в Краснодарском крае количество коек меньше их нормы в два раза. «Можно попросить поддержку? Я написал письмо председателю Правительства — нам дали всего 11 миллионов. Ну конечно, мы это сделаем за счет своих средств. Но если можно — я понимаю, с деньгами сложно все-таки — но дать не 11 миллионов, а, исходя из расчета, 1,5 миллиарда», — попросил он. Кондратьев уточнил, что 11 млн рублей — это мало. В ответ президент сказал как можно скорее оформить заявку председателю Правительства либо ему самому. После этого глава Кубани поблагодарил администрацию президента, Правительство, МВД и Татьяну Голикову за «конкретные решения». Фрагмент с его выступлением опубликовал портал 161.ru в своих соцсетях. Напомним, перед селектором с губернаторами регионов Путин выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса. Среди прочего, он рассказал о доплатах медработникам и помощи малому и среднему бизнесу.

На Кубани к 10 апреля зарегистрировали 125 зараженных коронавирусом, умерли 3 человека. В России за минувшие сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, всего в стране зафиксировали 11 тыс. 917 инфицированных. Умерли 94 человека с коронавирусом и 795 выздоровели.