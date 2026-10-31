В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Он исполнит треки из нового альбома
В Краснодаре и Ростове-на-Дону в феврале 2027 года выступит рэпер Хаски (18+)
Рэпер Хаски в своем телеграм-канале сообщил, что зимой 2027 года едет в тур по России. Выступления пройдут в том числе и в южных городах.
В Краснодаре музыкант выступит 3 февраля во дворце спорта «Олимп». В Ростове-на-Дону концерт пройдет 5 февраля в спортивном комплексе «Экспресс». Стоимость билетов — от 3,5 тыс. рублей.
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Зрители услышат известные треки музыканта — «Панелька», «Бит шатает голову», «Пироман 17», «Сколько стоят деньги?», «Сказки» и другие, а также песни с нового альбома «Партизан», который Хаски выпустил в ноябре 2025 года.
Хаски (Дмитрий Кузнецов) — российский рэпер и поэт. Он известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложными рифмами. Всего у рэпера четыре альбома и более 30 синглов.
Кроме того, Кузнецов снимается в кино — он участвовал в съемках фильмов «Петровы в гриппе», «Жар-птица», «Коммерсант» и других.
Ранее Хаски сталкивался в Краснодаре с жесткой реакцией властей. После отмены концерта 21 ноября 2018 года он забрался на крышу случайного автомобиля и исполнил один из своих хитов а капелла. За это его арестовали на 12 суток по статье о мелком хулиганстве, но суд удовлетворил обжалование приговора, и рэпера отпустили раньше. Сам Кузнецов позже назвал ситуацию «концертом-перформансом». Также позднее стало известно, что на отмененный концерт рэпера пожаловалась глава краснодарского отделения общественной организации «Общее дело».
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