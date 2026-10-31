В Краснодаре путешественник Антон Дряничкин расскажет о Великой Китайской стене
В книжном «Чарли» 8 ноября пройдет бесплатная лекция о жизни китайцев вдоль Великой Китайской стены
Создательница краснодарского книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова сообщила Юга.ру, что 8 ноября состоится лекция о Великой Китайской стене.
Ее проведет путешественник, гид и журналист Антон Дряничкин, который уже 17 лет живет в Таиланде. Он исследует общество и повседневную жизнь жителей Азии, в том числе Китая.
Путешествуя по Китаю, Дряничкин увидел разные участки Великой Китайской стены и заметил, какое место она занимает в жизни местных жителей. Это подтолкнуло его отправиться в мини-экспедицию и изучить, как общество взаимодействует с этим архитектурным памятником.
Дряничкин прошел 2,5 тыс. км вдоль стены. Он видел памятник в разных состояниях: восстановленный, разрушенный, превращенный в туристический объект. На встрече путешественник расскажет о своем пути, жизни китайцев в небольших деревнях, где сохранился традиционный уклад, и о многом другом.
«Великая Китайская стена — это нить, которая тянется через весь Китай и на которую нанизываются «бусины» — исторические события. Поэтому Китай и Стена становятся единым целым», — добавил журналист.
Лекция пройдет 8 ноября в 18:00 в магазине «Чарли». Вход свободный, запись не требуется. Подробности можно уточнить у организаторов.
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