В Краснодаре путешественник Антон Дряничкин расскажет о Великой Китайской стене

Создательница краснодарского книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова сообщила Юга.ру, что 8 ноября состоится лекция о Великой Китайской стене.

Ее проведет путешественник, гид и журналист Антон Дряничкин, который уже 17 лет живет в Таиланде. Он исследует общество и повседневную жизнь жителей Азии, в том числе Китая.

Путешествуя по Китаю, Дряничкин увидел разные участки Великой Китайской стены и заметил, какое место она занимает в жизни местных жителей. Это подтолкнуло его отправиться в мини-экспедицию и изучить, как общество взаимодействует с этим архитектурным памятником.