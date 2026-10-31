В Краснодаре путешественник Антон Дряничкин расскажет о Великой Китайской стене

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото travel-photography, сайт magnific.com
    © Фото travel-photography, сайт magnific.com

В книжном «Чарли» 8 ноября пройдет бесплатная лекция о жизни китайцев вдоль Великой Китайской стены

Создательница краснодарского книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова сообщила Юга.ру, что 8 ноября состоится лекция о Великой Китайской стене.

Ее проведет путешественник, гид и журналист Антон Дряничкин, который уже 17 лет живет в Таиланде. Он исследует общество и повседневную жизнь жителей Азии, в том числе Китая.

Путешествуя по Китаю, Дряничкин увидел разные участки Великой Китайской стены и заметил, какое место она занимает в жизни местных жителей. Это подтолкнуло его отправиться в мини-экспедицию и изучить, как общество взаимодействует с этим архитектурным памятником.

Читайте также:

Дряничкин прошел 2,5 тыс. км вдоль стены. Он видел памятник в разных состояниях: восстановленный, разрушенный, превращенный в туристический объект. На встрече путешественник расскажет о своем пути, жизни китайцев в небольших деревнях, где сохранился традиционный уклад, и о многом другом.

«Великая Китайская стена — это нить, которая тянется через весь Китай и на которую нанизываются «бусины» — исторические события. Поэтому Китай и Стена становятся единым целым», — добавил журналист.

Лекция пройдет 8 ноября в 18:00 в магазине «Чарли». Вход свободный, запись не требуется. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ищут фотографов для участия в выставке, посвященной кофейной жизни города.

Афиша Город История Краснодар Лекции отдых путешествия Развлечения События

Новости

Тыквенный Спас. Эксперты рассказали, как выбрать и хранить главный овощ осени
Сотрудники краснодарского ресторана пожаловались на задержки зарплаты. Долг превысил 1,7 млн рублей
В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Он исполнит треки из нового альбома
В Краснодаре путешественник Антон Дряничкин расскажет о Великой Китайской стене
В Краснодаре и Ростове выступит южнокорейская группа W24
Облачно и местами дожди: узнали погоду в Краснодаре и крае на выходные

Лента новостей

Хэллоуин после отбоя
Сегодня, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв
Мусор некуда везти
29 октября, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
29 октября, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае

Реклама на сайте