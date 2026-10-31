Тыквенный Спас. Эксперты рассказали, как выбрать и хранить главный овощ осени

В мире больше 700 разновидностей тыквы, но в пищу идут не все. Вкус у сортов разный — от пресного до насыщенно-сладкого. Это низкокалорийный продукт: всего около 26 ккал на 100 г, поэтому его любят в диетическом питании. Из тыквы делают суп-пюре, пироги, каши, салаты, оладьи и цукаты.

Тыква родом из Северной Америки, в Европу ее привезли испанцы. В России она появилась в XVI веке, но прижилась только через 200 лет — выручили неприхотливость и долгое хранение. Это близкий родственник арбуза, дыни, огурца и кабачка. С ботанической точки зрения ее плод — многосемянная ягода, которую называют «тыквиной». Он бывает разного размера, формы (круглый, грушевидный, вытянутый, приплюснутый) и цвета (белесый, зеленый, желтый, оранжевый).

Пока мир празднует Хэллоуин, в России все популярнее становится Тыквенный Спас — неофициальная альтернатива западной традиции. Но ценят ее не только за праздничное настроение: в тыкве много клетчатки, минералов, антиоксидантов и витаминов, полезных для зрения.

В России распространены три вида. Крупноплодные сорта с рыхлой мякотью и толстой коркой хранятся почти до следующего лета. Твердокорковые — небольшие, с твердой коркой, бледно-оранжевой окраской и вкусными семечками. Мускатные считаются самыми вкусными: много мякоти, мало семян, сладкий аромат, продолговатая форма. Такую можно есть сырой в салате. Чем дольше она лежит, тем ярче мякоть, но тем меньше в ней витаминов.

Спелая тыква выдает себя несколькими признаками: кожица твердеет, цвет мякоти становится насыщенным, плодоножка засыхает, появляется характерный аромат, а при постукивании слышен глухой звук.

Если в планах хранить тыкву долго, стоит брать плод обязательно с плодоножкой — без нее он начнет гнить. Поврежденные экземпляры хранению не подлежат. Оптимальный вариант — средние по размеру, не больше 3–5 кг: крупные могут оказаться с сухой или водянистой мякотью, а при стрессе во время роста накапливают горечь.

Мякоть у спелой тыквы должна быть насыщенно-желтой или оранжевой — чем больше бета-каротина, тем ярче цвет. Корка твердая, но не деревянная. При правильном хранении плод долежит до следующего лета.

Лучше всего хранятся сорта с большим содержанием крахмала — целые и здоровые. В подвале или на лоджии их раскладывают плодоножкой вверх так, чтобы они не касались друг друга, и накрывают тканью или газетой. Главное — темнота, прохлада и сухость.

Эксперты не рекомендуют покупать разрезанную тыкву в магазине или на рынке: обычно так делают со слишком большими плодами, но они быстро портятся. Для длительного хранения кусочки лучше заморозить: сложить порциями в пакеты, плотно завязать и размораживать не при комнатной температуре, а в холодильнике.