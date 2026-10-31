Сотрудники краснодарского ресторана пожаловались на задержки зарплаты. Долг превысил 1,7 млн рублей

Сотрудники краснодарского ресторана не получают зарплату с марта. Они обращались в трудовую инспекцию и прокуратуру

27 октября гастроблогер Елена Шаркова опубликовала в своем Instagram* ролик, в котором рассказала, что сотрудникам краснодарского ресторана Boutique не выплачивают зарплату.

Об этом блогеру сообщил кондитер заведения. По его словам, общая задолженность по зарплате составляет около 700 тыс. рублей.

По состоянию на 30 октября ролик удален из аккаунта Елены Шарковой. Юга.ру связались с сотрудниками ресторана, чтобы узнать подробности.

Менеджер и руководитель зала Вадим начал работать в Boutique с момента открытия заведения — в декабре 2025 года. По его словам, задержки зарплаты у некоторых сотрудников начались уже в январе, однако к марту они стали массовыми.

Владелец заведения объяснял задержки тем, что ресторан только открылся и посетителей пока мало. Он уверял сотрудников, что «нужно подождать, пока раскрутится и гостей станет больше». Однако со временем ситуация не улучшилась.

На данный момент Вадиму не выплатили 68 тыс. рублей. При этом он рассказал, что знает как минимум о 22 других сотрудниках, которым тоже задолжали зарплату. Однако на самом деле таких людей может быть больше.

По его словам, суммы задолженности перед сотрудниками различаются. Например, руководителю бара владелец должен около 300 тыс. рублей. Также Вадим заявил, что общий долг основателя Boutique составляет не 700 тыс. рублей, а 1,7 млн рублей.

В апреле менеджер вместе с коллегой обратился в трудовую инспекцию. В ведомстве ответили, что владелец ресторана не вышел на связь, и посоветовали сотрудникам обратиться в суд. Там их направили в прокуратуру, а оттуда — снова в трудовую инспекцию.