Сотрудники краснодарского ресторана пожаловались на задержки зарплаты. Долг превысил 1,7 млн рублей
Сотрудники краснодарского ресторана не получают зарплату с марта. Они обращались в трудовую инспекцию и прокуратуру
27 октября гастроблогер Елена Шаркова опубликовала в своем Instagram* ролик, в котором рассказала, что сотрудникам краснодарского ресторана Boutique не выплачивают зарплату.
Об этом блогеру сообщил кондитер заведения. По его словам, общая задолженность по зарплате составляет около 700 тыс. рублей.
По состоянию на 30 октября ролик удален из аккаунта Елены Шарковой. Юга.ру связались с сотрудниками ресторана, чтобы узнать подробности.
Менеджер и руководитель зала Вадим начал работать в Boutique с момента открытия заведения — в декабре 2025 года. По его словам, задержки зарплаты у некоторых сотрудников начались уже в январе, однако к марту они стали массовыми.
Владелец заведения объяснял задержки тем, что ресторан только открылся и посетителей пока мало. Он уверял сотрудников, что «нужно подождать, пока раскрутится и гостей станет больше». Однако со временем ситуация не улучшилась.
На данный момент Вадиму не выплатили 68 тыс. рублей. При этом он рассказал, что знает как минимум о 22 других сотрудниках, которым тоже задолжали зарплату. Однако на самом деле таких людей может быть больше.
По его словам, суммы задолженности перед сотрудниками различаются. Например, руководителю бара владелец должен около 300 тыс. рублей. Также Вадим заявил, что общий долг основателя Boutique составляет не 700 тыс. рублей, а 1,7 млн рублей.
В апреле менеджер вместе с коллегой обратился в трудовую инспекцию. В ведомстве ответили, что владелец ресторана не вышел на связь, и посоветовали сотрудникам обратиться в суд. Там их направили в прокуратуру, а оттуда — снова в трудовую инспекцию.
6,3 млн за охрану, которой не было:
По словам Вадима, сейчас владелец ресторана выплачивает зарплаты небольшими суммами.
«Мне он выплатил 5 тыс. рублей. Самым скандальным ребятам — больше. Но неизвестно, когда будут следующие выплаты. Насколько я знаю, владелец тянет время, чтобы подать документы на оформление банкротства», — подытожил Вадим.
Краснодарка Марина, которая около полугода работала в ресторане хостес, рассказала, что задержки зарплаты начались уже на втором месяце работы. По ее словам, с каждым месяцем сроки выплат становились все длиннее. Девушке выплатили лишь небольшую часть заработанного, но сейчас ей должны еще 63 тыс. рублей.
«Последняя выплата, 20 тыс. рублей, была неделю назад, но эти деньги я ждала с мая», — объяснила Марина.
В июне девушка обратилась в трудовую инспекцию. В ведомстве ей ответили, что не будут проводить проверку ресторана из-за отсутствия в ее обращении «информации о наличии непосредственной угрозы либо фактов причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью». В инспекции добавили, что направили заведению предостережение и посоветовали Марине обратиться в суд.
По словам краснодарки, сейчас примерно 20 сотрудникам не выплатили зарплату: поварам, официантам, барменам. Она рассказала, что владелец ресторана постоянно обещает перевести деньги, однако этого не происходит.
«Когда сотрудники начинают заявлять, что обратятся в соответствующие инстанции, владелец повышает голос и говорит: «Не надо мне угрожать», — подытожила Марина.
Отметим, что ресторан продолжает работу в привычном режиме, анонсирует бронирование на новогодние корпоративы и ведет соцсети.
Как писали Юга.ру, 27 октября в Краснодаре подрядчика осудили за хищение 11 млн рублей при капремонте Театра драмы.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.