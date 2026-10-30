В Краснодаре и Ростове выступит южнокорейская группа W24
Музыканты прославились в России каверами на песни групп «Кино», «Земляне» и других коллективов (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 ноября большой сольный концерт группы W24 (сокращение от World 24 Hours) в Краснодаре. Южнокорейский коллектив сочетает в себе черты рок- и K-pop-исполнителей. Они известны своим мультиязычным подходом и активной международной деятельностью.
Изначально парни выступали впятером, но в конце 2020 года басист Пак Джи Вон покинул коллектив, и с тех пор W24 выступают вчетвером. За свою карьеру выпустили несколько мини-альбомов и полноформатный альбом White Album (2022), а также множество синглов, включая Voyager (2023) и Seize the Day (2025).
«Не взлетели, но знатно полетали»:
В интервью W24 рассказывали о знакомстве с русской культурой, упоминая матрешку и Виктора Цоя. Кроме того, они записали песню Trava U Doma («Трава у дома»). Группа дважды была хедлайнером «Фандом Феста ВКонтакте» в Москве.
В Краснодаре концерт состоится 17 ноября в «Кроп арене». Также 18 ноября бойз-бенд выступит в Ростове-на-Дону.
Как писали Юга.ру, автор песен «Медляк» и «Чудная долина» Mr. Credo выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде.