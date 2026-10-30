В Краснодаре и Ростове выступит южнокорейская группа W24

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • Концерт W24 на «Авторадио» © Скриншот видео с Rutube-канала «Авторадио»
    Концерт W24 на «Авторадио» © Скриншот видео с Rutube-канала «Авторадио»

Музыканты прославились в России каверами на песни групп «Кино», «Земляне» и других коллективов (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 ноября большой сольный концерт группы W24 (сокращение от World 24 Hours) в Краснодаре. Южнокорейский коллектив сочетает в себе черты рок- и K-pop-исполнителей. Они известны своим мультиязычным подходом и активной международной деятельностью.

Изначально парни выступали впятером, но в конце 2020 года басист Пак Джи Вон покинул коллектив, и с тех пор W24 выступают вчетвером. За свою карьеру выпустили несколько мини-альбомов и полноформатный альбом White Album (2022), а также множество синглов, включая Voyager (2023) и Seize the Day (2025).

«Не взлетели, но знатно полетали»:

В интервью W24 рассказывали о знакомстве с русской культурой, упоминая матрешку и Виктора Цоя. Кроме того, они записали песню Trava U Doma («Трава у дома»). Группа дважды была хедлайнером «Фандом Феста ВКонтакте» в Москве.

В Краснодаре концерт состоится 17 ноября в «Кроп арене». Также 18 ноября бойз-бенд выступит в Ростове-на-Дону.

Как писали Юга.ру, автор песен «Медляк» и «Чудная долина» Mr. Credo выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Афиша Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения Ростов-на-Дону События

Новости

В Краснодаре и Ростове выступит южнокорейская группа W24
Облачно и местами дожди: узнали погоду в Краснодаре и крае на выходные
Дагестан запретит продажу вейпов на 5 лет
В Краснодаре мост на «Солнечный остров» отремонтируют за 157 млн рублей
В Ейске школьникам запретили проводить Хэллоуин и гулять в гриме по улицам
Из Адлера в Москву пустят новый скоростной поезд с остановкой в Краснодаре. Сколько стоят билеты?

Лента новостей

Мусор некуда везти
Вчера, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Вчера, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае
«Стиль в ваших руках»
28 октября, 16:50 Реклама
«Стиль в ваших руках»
Бокалы из хрустального стекла с шармами и скидкой — за покупки в «Пятёрочке»

Реклама на сайте