В Краснодаре и Ростове выступит южнокорейская группа W24

Музыканты прославились в России каверами на песни групп «Кино», «Земляне» и других коллективов (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 17 ноября большой сольный концерт группы W24 (сокращение от World 24 Hours) в Краснодаре. Южнокорейский коллектив сочетает в себе черты рок- и K-pop-исполнителей. Они известны своим мультиязычным подходом и активной международной деятельностью.

Изначально парни выступали впятером, но в конце 2020 года басист Пак Джи Вон покинул коллектив, и с тех пор W24 выступают вчетвером. За свою карьеру выпустили несколько мини-альбомов и полноформатный альбом White Album (2022), а также множество синглов, включая Voyager (2023) и Seize the Day (2025).