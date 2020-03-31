В России из-за коронавируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 31 марта сообщил, что вступительные экзамены в вузы будут перенесены из-за распространения коронавируса

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Болезнь распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

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18 марта на фоне пандемии коронавируса кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение. После там начались каникулы, которые Минпросвещения планировало продлить до 12 апреля.

27 марта пресс-служба Минпросвящения России сообщила, что ЕГЭ начнется в 2020 году не 25 мая, а 8 июня. Также с 22 мая на 9 июня сдвигается дата начала экзаменов для выпускников девятых классов (ОГЭ).

«Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

Также в этом году из-за коронавируса перенесли досрочный этап ЕГЭ, его участники должны подать заявление о переносе даты экзамена до 1 апреля.

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31 марта министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о переносе сроков вступительных экзаменов для абитуриентов, которые должны были начаться до 20 июня.

«Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем приём документов, в том числе с помощью онлайн-технологий», — рассказал Фальков.

По его словам, зачисление в вузы в этом году планируется в конце августа, однако все будет зависеть от распространения коронавируса, написал RT.

«Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся», — сказал министр.

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Как писали Юга.ру, с 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. На момент выхода новости в мире известно о 788,5 тыс. заболевших, выздоровели 166,7 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. В России известно о 2 тыс. 337 случаях заражения, из них 17 — в Краснодарском крае. На сегодняшний день 14 пациентов остаются на лечении на Кубани, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве.

Телефоны горячих линий краевого министерства образования:
8 (861) 298-25-91 (для общеобразовательных организаций)
8 (861) 298-25-67 (для организаций среднего профессионального образования)
8 (861) 232-29-45 (горячая линия методической поддержки учителей и родителей)
8 (967) 654-66-65 и 8 (861) 260-27-54 (по вопросам технического сопровождения)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Вузы Коронавирус Образование Студенты Школа Школьники

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