В России из-за коронавируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 31 марта сообщил, что вступительные экзамены в вузы будут перенесены из-за распространения коронавируса

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Болезнь распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

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18 марта на фоне пандемии коронавируса кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение. После там начались каникулы, которые Минпросвещения планировало продлить до 12 апреля.

27 марта пресс-служба Минпросвящения России сообщила, что ЕГЭ начнется в 2020 году не 25 мая, а 8 июня. Также с 22 мая на 9 июня сдвигается дата начала экзаменов для выпускников девятых классов (ОГЭ). «Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — добавили в ведомстве. Также в этом году из-за коронавируса перенесли досрочный этап ЕГЭ, его участники должны подать заявление о переносе даты экзамена до 1 апреля.

31 марта министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» заявил о переносе сроков вступительных экзаменов для абитуриентов, которые должны были начаться до 20 июня.

«Мы предоставим возможность, исходя из того, что ЕГЭ позже будут сдавать на две-три или четыре недели, в зависимости от того, как более комфортно будет выпускникам школ. Затем организуем приём документов, в том числе с помощью онлайн-технологий», — рассказал Фальков.

По его словам, зачисление в вузы в этом году планируется в конце августа, однако все будет зависеть от распространения коронавируса, написал RT.

«Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся», — сказал министр.