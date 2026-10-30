Облачно и местами дожди: узнали погоду в Краснодаре и крае на выходные

Синоптики опубликовали прогноз погоды на Кубани на 31 октября и 1 ноября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 31 октября и 1 ноября в Краснодаре и крае. В Краснодаре будет облачно, а ночью и утром возможен дождь. Порывы ветра достигнут 12 м/с. Температура воздуха днем составит 17–19 °C, ночью — 10–12 °C.

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В крае будет дождь, местами ливень с грозой и ветер до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 14–19 °C, ночью — 8–13 °C. На Черноморском побережье прогнозируется облачность, местами пройдет дождь. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 15–20 °C, ночью — 11–16 °C. В горах днем ожидается 5–10 °C, ночью похолодает до 3 °C. Синоптики предупредили, что в юго-западных районах края и на побережье Черного моря ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.