В России за сутки выявили 1 тыс. 175 больных коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперативный штаб 8 апреля опубликовал новые данные по заражению коронавирусом в России

Коронавирус, или COVID-19, — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам.

К 7 апреля количество заболевших коронавирусом в России возросло до 7 тыс. 497 человек, умерли 58 заболевших, в том числе один человек в Краснодарском крае, выздоровели 494 пациента.

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8 апреля оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в России. Так, в Москве зарегистрировали 660 новых случаев заражения, в Московской области 95, а в Санкт-Петербурге — 34. В Краснодарском крае зафиксировали 24 новых случая заражения COVID-19, в Ингушетии — 18, в Северной Осетии — 6, в Чечне — 5, в Ростовской области — 4, в Карачаево-Черкесии — 2. Еще по одному случаю заражения зарегистрировали в Дагестане и Крыму.

За сутки, по официальным данным, в связи с коронавирусом умерли пять человек: два в Московской области и по одному в Северной Осетии, Иркутской области и в Хабаровском крае.

Таким образом, к 8 апреля коронавирусом в России заразились 8 тыс. 672 человека, умерли 63, выздоровели 580 заболевших.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 434 тыс. человек, число смертей превысило 82,1 тыс., выздоровели более 302 тыс. заболевших.

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Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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