Школьные каникулы в Краснодарском крае продлили до 12 апреля

Краснодарский край

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В министерстве образования и науки Краснодарского края 3 апреля сообщили, что каникулы в школах региона продлены еще на неделю на фоне пандемии коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На следующий день стало известно о первом зараженном COVID-19 в Краснодарском крае, после чего в регионе ввели режим повышенной готовности. С 18 марта школы Кубани перешли на свободное посещение, затем начались каникулы, которые собирались продлить до 12 апреля. В конце марта стало известно, что после этого школьников переведут на дистанционное обучение.

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3 апреля в министерстве образования Кубани порталу Юга.ру сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. В условиях карантина, который введен на всей территории края вечером 31 марта, запрещено передвижение на личном транспорте без специального пропуска. Жителям края разрешается выходить на улицу, если они направляются в ближайший магазин или аптеку, либо если они ухаживают за пожилыми и больными родственниками, или если необходимо ездить на работу (в тех случаях, когда удаленный режим невозможен).

«Сейчас школы края изучают возможность обучения дистанционно, изучают образовательные платформы, собирают сведения у учеников для осуществления связи в режиме удаленного образования», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе министерства образования Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что образовательные онлайн-платформы школы будут выбирать самостоятельно. Кроме того, на усмотрение руководства школ на следующей неделе, с 6 по 12 апреля, остается возможность проведения пробных занятий.

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