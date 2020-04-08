Число зараженных коронавирусом на Кубани за сутки увеличилось на 24 человека

Краснодарский край

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В России 8 апреля за сутки зарегистрировали более 1,1 тыс. новых случаев коронавируса, 24 из них в Краснодарском крае

В России к 8 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 175 новых случаев заражения, всего в 81 субъекте страны зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных. Из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. Накануне утром стало известно о первом умершем на Кубани, всего за прошлые сутки в регионе выявили 11 человек с COVID-19.

Оперштаб Москвы в 10:30 в своей группе во «ВКонтакте» опубликовал список регионов, где зафиксировали новые случаи заражения. Так, в Краснодарском крае COVID-19 нашли у 24 человек. В оперштабе Кубани подтвердили эту информацию и заявили, что 23 человека ранее контактировали с зараженными, а один прибыл из Армении.

В Туапсе зафиксировали 20 случаев, по 2 — в Кореновске и Сочи. Возраст пациентов — от 24 до 78 лет, уточнили в управлении Роспотребнадзора по краю. Таким образом, всего на Кубани лабораторно подтвердилось 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии — два в СКИБ, один — в инфекционной больнице № 2 Сочи, еще один — в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. 13 пациентов от госпитализации отказались и самоизолированы дома в удовлетворительном состоянии. Выздоровели и выписаны 15 человек.

В Краснодарском крае всего провели 17 тыс. 201 исследование, к медиками обратились 706 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 124 ребенка. В стационарах лечатся 272 пациента, из них 70 детей. На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 5 тыс. 418 кубанцев. В обсерваторах размещены 103 человека: 31 — в Краснодаре, 72 — в Сочи. Состояние всех их удовлетворительное.

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На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 433 тыс. человек, число смертей превысило 82,1 тыс., выздоровели более 302 тыс. заболевших.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

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