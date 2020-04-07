Экс-сенатору Арашукову добавили статей и предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову в апреле предъявили обвинение в окончательной редакции

Адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая сообщила, что в окончательной редакции к обвинению добавились два эпизода превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Изначально же Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое организовал его отец, советник главы «Газпрома» Рауль Арашуков (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийств (ч. 3 ст. 33 — п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). По версии следствия, Рауф Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

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Также экс-сенатор влиял на бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (арестованы в 2019 году), чтобы скрыть свои преступления. Кроме того, ему вменен ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, который сейчас проходит по делу Арашуков как участник ОПС его отца. Защитник Арашукова обратила внимание, что следствие полностью изменило и «упростило» предполагаемый мотив убийств, вмененных Арашукову, чтобы присоединить его к преступному сообществу. Так как, по ее словам, к хищению газа его «привлечь не получилось», следователи заявили, что экс-сенатора привлекли в ОПС, «чтобы он убивал людей, которые, с точки зрения сообщества, могли помешать его функционированию».

«Раньше следствие говорило, что Рауф Араушков якобы убил Жукова из-за аудиозаписи, которую тот сделал во время разговора с ним, а Шебзухова — из-за того, что Арашуков хотел занять должность председателя правительства республики, но узнал, что ее займет Шебзухов. Теперь, по версии следствия, они были убиты, потому что якобы каким-то образом мешали деятельности преступного сообщества», — рассказала Ставицкая «Интерфаксу». Она добавила, что из-за пандемии пока неизвестно, когда следствие планирует объявить Арашукову об окончании следственных действий и начать ознакомление защиты с материалами расследования.