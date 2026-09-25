В Краснодарском крае нет оборудования для обследования вековых деревьев. Почему?
Биолог Валерий Щуров рассказал, что на Кубани нет узких специалистов и приборов для изучения старых больших деревьев
Предыстория. 3 августа в «Городском саду» Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдуна» — дерева, которое растет там с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения. Редактор Юга.ру Елена Ильина поговорила о состоянии дерева с сотрудником организации, которая должна его охранять, — Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края (ООПТ).
25 сентября биолог и заместитель директора ООПТ Валерий Щуров сообщил в материале Юга.ру, что в регионе не хватает специального оборудования для обследования деревьев. Это является препятствием для изучения многих вековых растений.
По словам специалиста, у администрации Краснодара есть резистограф — прибор для измерения сопротивления пробуривания со сверлом около 50 см в длину и стоимостью около 2 млн рублей. Но для многих старых деревьев, чьи стволы в диаметре могут достигать нескольких метров, он бесполезен.
«Голый», «Красавец», «Старик»:
А единственный прибор, который есть у ООПТ, — механический аналог резистографа стоимостью 40 тыс. рублей европейского производства. Однако он тоже не всегда может принести пользу. Например, вековые деревья для полной картины необходимо обследовать томографом, но он стоит около 10 млн рублей.
Кроме того, в Краснодарском крае нет профессионалов, которые могли бы работать с резистографом и томографом для растений. Например, специалист, который в августе выполнял обследование векового дуба в «Городском саду», не подготовил письменного заключения по результатам обследования.
«Взяли анализы — это еще не диагноз. Резистограмма — это просто лента с пиками сопротивления сверла, для интерпретации которого требуется человек с многолетним опытом. В Краснодаре таких людей нет — профессия невостребованная», — рассказал Щуров.
Как писали Юга.ру, в сентябре в результате атаки БПЛА в заповеднике «Утриш» повреждены 70 редких и исчезающих деревьев.