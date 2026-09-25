В Краснодарском крае нет оборудования для обследования вековых деревьев. Почему?

Биолог Валерий Щуров рассказал, что на Кубани нет узких специалистов и приборов для изучения старых больших деревьев

Предыстория. 3 августа в «Городском саду» Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдуна» — дерева, которое растет там с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения. Редактор Юга.ру Елена Ильина поговорила о состоянии дерева с сотрудником организации, которая должна его охранять, — Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края (ООПТ).

25 сентября биолог и заместитель директора ООПТ Валерий Щуров сообщил в материале Юга.ру, что в регионе не хватает специального оборудования для обследования деревьев. Это является препятствием для изучения многих вековых растений.

По словам специалиста, у администрации Краснодара есть резистограф — прибор для измерения сопротивления пробуривания со сверлом около 50 см в длину и стоимостью около 2 млн рублей. Но для многих старых деревьев, чьи стволы в диаметре могут достигать нескольких метров, он бесполезен.