Два родственника Арашуковых задержаны по их делу. Один из них — топ-менеджер «Газпром межрегионгаза»

Правоохранительные органы задержали еще двух человек по делу Арашуковых на Ставрополье

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие считает их соучастниками в хищении газа на 30 млрд рублей. Оба они подозреваются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 210 (Участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Утром 22 октября у них прошли обыски («Интерфакс» сообщает также, что обыски прошли по месту жительства Беслана Арашукова в ауле Хабез, а также на предприятии «Ставрополькартон», где он около года назад работал директором). После этого задержанных допросили работники СК РФ. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания в Сокольниках. 23 октября суд рассмотрит ходатайство об избрании Коцбе и Арашукову меры пресечения.

Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января Арашуков находится под арестом.

Кроме того, 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны родственники и знакомые семьи.

12 марта суд отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора.