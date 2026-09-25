Краснодарские мастера планируют создать скульптуру из упавшей ветки векового дуба в «Городском саду»

Краснодарский край

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  • Идея будущей скульптуры в «Городском саду» из ветки дуба © Изображение через нейросеть сгенерировал Влад Гутарев
    Идея будущей скульптуры в «Городском саду» из ветки дуба © Изображение через нейросеть сгенерировал Влад Гутарев

Скульпторы из проекта VV_sculpt хотят создать арт-объект из упавшей ветви дуба «Колдуна». Уже есть идея инсталляции

Предыстория. 3 августа в «Городском саду» Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба «Колдуна» — дерева, которое растет там с 1440 года и имеет статус памятника природы регионального значения. 

25 сентября скульпторы Влад Гутарев и Иван Воронин из проекта VV_sculpt рассказали Юга.ру, что в «Городском саду» собираются создать скульптуру из ветви векового дуба. Мастера хотят, чтобы арт-объект перенял губительную для «Колдуна» традицию его обнимать. 

Скульпторы создают арт-объекты из природных материалов — дерева, камня и глины, а также из металла и стекла. Среди работ Влада и Ивана есть интерьерные скульптуры, инсталляции, маски, тотемы, монолиты. 

Будущая скульптура будет представлять собой обугленные фрагменты с вырезанными орнаментами или именами меценатов:

«На верхних ярусах, в отверстиях, будут жить птицы — некий небоскреб для животного мира. Тотем должен будет забрать на себя традицию обниматься с дубом, так как будет сделан из его плоти, стареть и затираться от контакта с людьми».

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По словам скульпторов, концепт еще будет дорабатываться. 

Они также рассказали, что для создания объекта нужно время, так как внутри ветвь полностью сгнила, и неизвестно, как материал поведет себя в работе. Поэтому сейчас ветку высушат, обработают и законсервируют до весны 2027 года. 

Отметим, что у творцов есть опыт работы с подобными деревьями. Например, они создали скворечник для курортного поселка «Угличи» на берегу Волги из гнилой и рыхлой древесины. 

Также Влад Гутарев и Иван Воронин надеются спасти и сам дуб. О планах скульпторов и их действиях читайте в статье Юга.ру. 

Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, что власти Ростова-на-Дону хотят превратить спиленные деревья в арт-объекты.

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