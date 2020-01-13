По делу Арашуковых арестовали более 100 объектов недвижимости и счета на 830 млн рублей
Следственный комитет заявил об аресте имущества по делу Арашуковых для погашения нанесенного ими ущерба
Зампредседатель СК РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте ведомства, рассказал подробности о ходе расследования.
Он напомнил, что дело расследуется по факту создания преступной организации, которая занималась хищением газа ПАО «Газпром», поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Также выявлены факты присвоения средств путем фиктивного трудоустройства: дочь Рауля Арашукова Камилла Агоева причастна с хищению 12,8 млн рублей из АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (она была фиктивно трудоустроена на должность советника гендиректора компании), а его жена Нелли ;Арашукова — к хищению более 2,8 млн рублей из ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (она была начальником отдела кадров, но не работала там). Обе женщины находятся в розыске.
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Еще более 761 млн рублей у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» было похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм.
«В целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов, на общую сумму более 830 млн рублей», — рассказал Краснов.
Он уточнил, что к уголовной ответственности уже привлекли 14 участников преступного сообщества, а числе которых руководители дочерних организаций ПАО «Газпром». Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск.
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января Арашуков находится под арестом. 12 марта суд отстранил его от должности сенатора.
Кроме того, 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны родственники и знакомые семьи.
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Рауф Арашуков в сентябре заявил, что уголовное преследование является заказным. По его словам, дело заказали экс-сенатор Вячеслав Дерев и экс-глава МВД по Карачаево-Черкесии Казимир Боташев, который якобы хочет возглавить республику.
Ранее были задержаны другие родственники Арашуковых. В октябре задержали и арестовали двоюродного брата Рауфа рашукова Беслана Арашукова и его дядю Ахмеда Коцбу — брата супруги Рауля Арашукова. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.
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