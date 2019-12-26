Мать и сестру экс-сенатора Арашукова объявили в розыск
На мать и сестру Рауфа Арашукова Нелли Арашукову и Камиллу Агоеву завели уголовные дела, их объявили в розыск
Уголовные дела в отношении родственниц экс-сенатора возбуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата). Им вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе, передает РИА «Новости».
По словам адвоката Арашукова Марина Андреевой, женщин объявили в федеральный розыск в конце октября.
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Защитник отца экс-сенатора Владимир Постанюк выразил недоумение по поводу возбуждения этого дела. По его словам, следствие обвиняет Камиллу Агоеву в том, что она якобы девять лет не ходила на работу, хотя она находилась в декрете, потому что родила пятерых детей. А Нелли Арашукову, заявил он, подозревают в растрате из-за того, что она «якобы в какой-то день не выходила на работу, когда-то опаздывала».
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе убийств зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. С 30 января Арашуков находится под арестом. 12 марта суд отстранил его от должности сенатора.
Кроме того, 30 января в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении газа на 30 млрд рублей. Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны родственники и знакомые семьи.
Рауф Арашуков в сентябре заявил, что уголовное преследование является заказным. По его словам, дело заказали экс-сенатор Вячеслав Дерев и экс-глава МВД по Карачаево-Черкесии Казимир Боташев, который якобы хочет возглавить республику.
Ранее были задержаны другие родственники Арашуковых. В октябре задержали и арестовали двоюродного брата Рауфа Арашукова Беслана Арашукова и его дядю Ахмеда Коцбу — брата супруги Рауля Арашукова. И Беслан Арашуков, и Ахмед Коцба работали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» — Арашуков руководил отделом закупок, а Коцба был замдиректора компании. В компании заявили, что оба они не работают там больше полугода.
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