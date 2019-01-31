Четверых руководителей дочек «Газпрома» арестовали по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы арестовал четверых соучастников сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, подозреваемых в махинациях с поставками газа на 30 млрд рублей

Они подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Всех четверых задержали 30 января.

Двоюродный брат Рауфа Арашукова, гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его первый заместитель Николай Романов и бывший глава «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузер Хашукаев взяты под стражу до 30 марта.

Как сообщали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова также задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде и в тот же день арестовали на два месяца. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК РФ (Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Кроме того, в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора, Рауля Арашукова. Он стал фигурантом дела о хищении 30 млрд рублей.

Арашуковых подозревают в причастности минимум к пяти заказным убийствам и в крупных махинациях с газом ПАО «Газпром», в которых замешаны также родственники и знакомые семьи.

В СКР отметили, что Рауль Арашуков уже много лет трудится в газовой сфере (с 2002 по 2011 годы занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ныне является советником гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз») и, используя связи, способствовал назначению этих знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Соучастники заключали договоры на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем требовалось для нужд потребителей. Излишний газ они похищали и продавали компаниям и физлицам за наличный расчет.