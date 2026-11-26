В Краснодаре пройдет лекция о святой Екатерине Александрийской
В Краснодаре на лекции расскажут, как менялся образ святой Екатерины в восточной и западной традициях (12+)
Искусствовед и издатель Яна Манакова 6 декабря проведет лекцию, посвященную Екатерине Александрийской — христианской великомученице. Участники разберут, как менялся ее образ в восточной и западной традициях и почему философ Павел Флоренский видел в ней не просто святую, а символ чего-то большего.
Екатерина Александрийская — одна из самых почитаемых святых, прославившаяся не только мученической смертью за веру, но и выдающимся умом, образованностью и красотой. Она жила в конце III — начале IV века в Александрии Египетской и пострадала во время гонений на христиан при императоре Максимине.
Попытка разобраться в прошлом:
Екатерина происходила из знатного, возможно, царского рода. К 18 годам изучила философию, риторику, медицину, произведения античных поэтов и историков, а также владела несколькими языками.
Картины с ее изображением писали Тициан, Рафаэль, Рубенс, Эль Греко, Караваджо, Артемизия Джентилески, Франсиско Сурбаран, Марко Базаити, Лоренцо Лотто. Краснодар (Екатеринодар) носит имя этой святой.
Лекция состоится 6 декабря в «Арт-веранде». Подробности можно уточнить у организаторов.
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