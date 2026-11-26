В Краснодаре на лекции расскажут, как менялся образ святой Екатерины в восточной и западной традициях (12+)

Искусствовед и издатель Яна Манакова 6 декабря проведет лекцию, посвященную Екатерине Александрийской — христианской великомученице. Участники разберут, как менялся ее образ в восточной и западной традициях и почему философ Павел Флоренский видел в ней не просто святую, а символ чего-то большего.

Екатерина Александрийская — одна из самых почитаемых святых, прославившаяся не только мученической смертью за веру, но и выдающимся умом, образованностью и красотой. Она жила в конце III — начале IV века в Александрии Египетской и пострадала во время гонений на христиан при императоре Максимине.