В Минюсте объяснили, что канал публиковал недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе, призывал к участию в несанкционированных акциях и распространял материалы иноагентов. Сам Сафронов иноагентом не признан. Юристы КПРФ не видят оснований, чтобы он сложил депутатские полномочия.

Минюст внес канал Сафронова в реестр иноагентов 20 ноября. Как рассказал депутат, удалить канал ему рекомендовала комиссия краевого отделения КПРФ совместно с юридической службой. Причиной назвали высокие риски, связанные со статусом иноагента. Сафронов возражал, но, по его словам, юрслужба категорически настаивала.

На момент удаления у канала было почти 10 тысяч подписчиков. Сафронов писал там о городских проблемах, критиковал чиновников и публиковал обращения горожан. Так, за 10 дней до решения Минюста он выложил в канале документ, в котором депутатам гордумы поручили обходить жителей своих округов и выявлять протестные настроения.

Кубанские коммунисты в телеграм-канале «КПРФ на Кубани» заявили о несогласии с решением Минюста. По их словам, Сафронов много лет защищает интересы кубанцев, в том числе помогает обманутым дольщикам и борется с экологическими нарушениями.

Напомним, в июне замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что иностранное финансирование нашли лишь у 4% граждан и организаций, признанных иноагентами за 2025 год. Остальные попали в реестр по другим основаниям. До 2022 года деньги из-за рубежа были единственным критерием, но затем в закон добавили пункт об «иных формах влияния». «Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов», — сказал Свириденко и поблагодарил сенаторов за эту поправку. В декабре 2025 года Владимир Путин заявлял, что статус иноагента не грозит лишением свободы. Однако за уклонение от связанных с ним обязанностей статья 330.1 УК РФ предусматривает реальный срок.