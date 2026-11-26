Атака дронов на Ставрополье: повреждены предприятия, школа и университет, двое раненых
Обломки сбитых дронов повредили предприятия и учебные заведения Невинномысска
26 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе отразили массированную атаку дронов. Основной удар пришелся на Невинномысск.
По предварительным данным, обломки сбитых дронов упали в районе производственных и энергетических объектов — там есть повреждения. Также пострадали здание школы и филиал университета. Образовательные занятия сегодня проводят в городе в дистанционном режиме.
Житель Краснодара запускал фейерверк во время угрозы атаки БПЛА:
Ранения получили два человека. Им уже оказали врачебную помощь, угрозы для жизни нет.
По данным главы региона, все системы жизнеобеспечения в городе функционируют в нормальном режиме. На местах работают экстренные службы, идет обследование территорий. Жителей просят не подходить к обломкам беспилотников.
Как писали Юга.ру, 23 ноября НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА и ракет.
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