В России количество зараженных коронавирусом превысило 5 тыс. человек

По данным оперштаба на 5 апреля, за сутки в России зафиксировали 658 новых случаев заражения COVID-19

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.

Накануне в России было зафиксировано 4 тыс. 731 случая заражения коронавирусом в 78 регионах, скончались 43 человека, выздоровели 333 пациента.

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Однако за сутки количество заболевших увеличилось на 658 человек, сообщил оперштаб. Больше всего новых случаев заражения в Москве (+536 за сутки), Московской области (+45) и Нижегородской области (+22). Два новых случаев заражения были зафиксированы в Крыму. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.

За сутки от коронавируса умерли два человека в Москве, выписали с выздоровлением 22 пациента.

На сегодняшний день в России количество заболевших COVID-19 составляет 5 тыс. 389 человек , вирус распространился на 79 регионов. Всего за время наблюдений в России зарегистрировали 45 летальных случаев, связанных с коронавирусом, еще 355 пациентов выздоровели.

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По данным оперштаба, на Кубани новых случаев заболевания не зафиксировано. Пресс-служба администрации Краснодарского края также 5 апреля сообщила, что в регионе по-прежнему зарегистрировано 39 зараженных COVID-19, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии , еще девять человек вылечились. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Однако вечером 4 апреля пресс-служба администрации Геленджика сообщила, что у восьми человек, которых ранее госпитализировали с признаками ОРВИ, подтвердился положительный анализ на COVID-19. Ранее они были на изоляции в больнице, а теперь проходят лечение. Все зараженные побывали в очаге инфекции в Архипо-Осиповке.

Отметим, что информации о восьми случаях заболевания в Геленджике нет ни в сводке федерального оперативного штаба, ни в сводке краевого.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)