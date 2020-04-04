Улицу Красную в Краснодаре не откроют для пешеходов и отключат на ней иллюминацию
Вечером 3 апреля на улице Красной в Краснодаре погасили декоративное освещение и не стали перекрывать на ней движение машин на время карантина по коронавирусу
В Краснодарском крае вечером 31 апреля ввели карантин, который пока будет действовать до 5 апреля включительно. В этот период людям нельзя выходить из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, чтобы вынести мусор или выгулять собаку, помочь пожилым родственникам либо по каким-либо экстренным обстоятельствам.
Еще до ввода карантина в Краснодаре запретили гулять в парках, ходить по набережным, обязали закрыться розничные магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости, рынки, салоны, автомойки и другие точки сферы услуг, а заведения общепита стали работать только навынос.
3 апреля в администрации Краснодара сообщили, что 4 и 5 апреля на улице Красной не будут вводить режим выходного дня, когда дорогу перекрывают для транспорта и делают ее пешеходной. По поручению главы города Евгения Первышова центральная улица города останется проезжей на весь срок действия карантина.
Кроме того, на Красной отключат декоративную подсветку. В мэрии это объяснили тем, что, во-первых, в условиях карантина гулять по городу нельзя, во-вторых, для экономии электроэнергии.
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В городской администрации также предупредили, что за соблюдением карантина следят 30 мобильных групп, состоящих из полицейских, казаков и рсгвардейцев. Они патрулируют улицы и выявляют тех, кто вышел из дома без необходимости. Нарушителям режима грозит штраф.
Информацию об ограничениях в передвижении по Краснодару и краю, штрафах на наушение правил самоизоляции, порядке выдачи спецпропусков, работе организаций в период, объявленный нерабочим из-за коронавируса, читайте в сюжете «Карантин на Кубани».
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