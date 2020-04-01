В парках Краснодара каждые 20 минут будут звучать аудиопризывы сидеть дома

Напомним, 30 марта в Краснодарском крае людям запретили ходить в парки и на набережные. В населенных пунктах остановили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта. Спустя день в крае ввели режим карантина, который обязывает людей не выходить из дома без необходимости и предусматривает штрафы для нарушителей. Во время карантина в населенных пунктах региона будут проводить дезинфекцию общественных мест.

В трех городских парках появилась трансляция аудиопризыва соблюдать карантин — это Чистяковская роща, «Солнечный остров» и парк 30-летия Победы. Обращение звучит из акустических систем, установленных на световых опорах. В будни его можно будет услышать с 10:00 до 21:00 и в выходные — с 9:00 до 21:00. Включать его будут каждые 20 минут.

В сообщении говорится, что все парки города закрыты: «Просим вас соблюдать режим самоизоляции. Для вашего здоровья, здоровья ваших близких оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Сейчас не время гулять в парках. Еще раз повторяем: все они закрыты».

В ближайшее время трансляцию обращения собираются наладить в «Городском саду», сообщили 1 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.