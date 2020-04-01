В парках Краснодара каждые 20 минут будут звучать аудиопризывы сидеть дома
В Краснодаре 31 марта начали транслировать в парках специальные аудиосообщения, чтобы напомнить жителям о необходимости соблюдать карантин из-за угрозы коронавируса
Напомним, 30 марта в Краснодарском крае людям запретили ходить в парки и на набережные. В населенных пунктах остановили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта. Спустя день в крае ввели режим карантина, который обязывает людей не выходить из дома без необходимости и предусматривает штрафы для нарушителей. Во время карантина в населенных пунктах региона будут проводить дезинфекцию общественных мест.
В трех городских парках появилась трансляция аудиопризыва соблюдать карантин — это Чистяковская роща, «Солнечный остров» и парк 30-летия Победы. Обращение звучит из акустических систем, установленных на световых опорах. В будни его можно будет услышать с 10:00 до 21:00 и в выходные — с 9:00 до 21:00. Включать его будут каждые 20 минут.
В сообщении говорится, что все парки города закрыты: «Просим вас соблюдать режим самоизоляции. Для вашего здоровья, здоровья ваших близких оставайтесь дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Сейчас не время гулять в парках. Еще раз повторяем: все они закрыты».
В ближайшее время трансляцию обращения собираются наладить в «Городском саду», сообщили 1 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как писали Юга.ру, 1 апреля оперштаб сообщил о 440 новых заболевших коронавирусом и семи смертях за последние сутки в России. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки также зарегистровали пять зараженных, всего в крае зафиксировано 22 случая.
На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших, выздоровели 185,3 тыс. человек, умерли 44,1 тыс. человек.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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