В Сочи выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах
В горах Сочи госинспекторы Кавказского заповедника находят группы туристов, которые незаконно проникли на территорию переждать карантин
Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного, на работу — по спецпропуску. Нарушителей собираются штрафовать.
Читайте также:
В Сочи 27 марта закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, а также горнолыжные курорты Красной Поляны. Несмотря на это, жители разных регионов страны в начале больших выходных отправились на курорты Черноморского побережья, но в гостиницах их отказались заселять. После этого туристы стали уезжать с Кубани.
В Кавказском заповеднике сообщили, что на время карантина все маршруты и все рекреационные объекты закрыты для посещения. Инспекторы охраны занимаются выявлением нарушителей.
«В настоящее время мы выводим с территории людей, многие из них в нетрезвом состоянии, некоторые не понимают, где они находятся. Количество мусора в местах таких посещений стремительно растет. Кто-то пытается разводить костры и обустраивается на проживание в лесу», — рассказали в официальном аккаунте заповедника в инстаграме.
Читайте также:
В конце марта на охраняемой территории нашли группу нарушителей природоохранного и карантинного режима. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе Кавказского заповедника. Инцидент произошел на маршруте к кругозору Ефремова. Шесть человек в районе Купели разбили лагерь и установили палатки. Они принесли с собой запас продуктов и хотели готовить пищу на костре.
«Туристы рассказали, что уехали из города, чтобы переждать пандемию в горах. По их мнению, это надежно обезопасит их от заражения коронавирусной инфекцией», — уточнили в заповеднике.
За незаконное нахождение на территории Кавказского заповедника нарушителям грозит штраф.
На момент выхода новости в мире известно о 874 тыс. заболевших, выздоровели 185,1 тыс. человек, умерли 43,2 тыс. человек. В России к 1 апреля было зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом, еще 26 человек имеют предварительный положительный тест.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Все материалы по теме:
Читайте также
Репортаж с краснодарского производства антисептиков
Статьи Партнерский«Салоны могут закрыться, но сеть будет работать в любом случае»
Интервью с директором МТС в Краснодарском крае Сергеем Ласкавым