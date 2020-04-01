В Сочи выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах

Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного, на работу — по спецпропуску. Нарушителей собираются штрафовать .

В Сочи 27 марта закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, а также горнолыжные курорты Красной Поляны. Несмотря на это, жители разных регионов страны в начале больших выходных отправились на курорты Черноморского побережья, но в гостиницах их отказались заселять. После этого туристы стали уезжать с Кубани.

В Кавказском заповеднике сообщили, что на время карантина все маршруты и все рекреационные объекты закрыты для посещения. Инспекторы охраны занимаются выявлением нарушителей.

«В настоящее время мы выводим с территории людей, многие из них в нетрезвом состоянии, некоторые не понимают, где они находятся. Количество мусора в местах таких посещений стремительно растет. Кто-то пытается разводить костры и обустраивается на проживание в лесу», — рассказали в официальном аккаунте заповедника в инстаграме.