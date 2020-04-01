В Сочи выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах

Краснодарский край

Распечатать

В горах Сочи госинспекторы Кавказского заповедника находят группы туристов, которые незаконно проникли на территорию переждать карантин

Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного, на работу — по спецпропуску. Нарушителей собираются штрафовать.

Читайте также:

В Сочи 27 марта закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника, а также горнолыжные курорты Красной Поляны. Несмотря на это, жители разных регионов страны в начале больших выходных отправились на курорты Черноморского побережья, но в гостиницах их отказались заселять. После этого туристы стали уезжать с Кубани.

В Кавказском заповеднике сообщили, что на время карантина все маршруты и все рекреационные объекты закрыты для посещения. Инспекторы охраны занимаются выявлением нарушителей.

«В настоящее время мы выводим с территории людей, многие из них в нетрезвом состоянии, некоторые не понимают, где они находятся. Количество мусора в местах таких посещений стремительно растет. Кто-то пытается разводить костры и обустраивается на проживание в лесу», — рассказали в официальном аккаунте заповедника в инстаграме.

Читайте также:

В конце марта на охраняемой территории нашли группу нарушителей природоохранного и карантинного режима. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе Кавказского заповедника. Инцидент произошел на маршруте к кругозору Ефремова. Шесть человек в районе Купели разбили лагерь и установили палатки. Они принесли с собой запас продуктов и хотели готовить пищу на костре.

«Туристы рассказали, что уехали из города, чтобы переждать пандемию в горах. По их мнению, это надежно обезопасит их от заражения коронавирусной инфекцией», — уточнили в заповеднике.

За незаконное нахождение на территории Кавказского заповедника нарушителям грозит штраф.

На момент выхода новости в мире известно о 874 тыс. заболевших, выздоровели 185,1 тыс. человек, умерли 43,2 тыс. человек. В России к 1 апреля было зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом, еще 26 человек имеют предварительный положительный тест.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Заповедники Карантин Коронавирус Курорты и туризм Парки Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах
На Крымском мосту установят блокпост из-за коронавируса
Как делать уборку во время карантина по коронавирусу? Рекомендации Роспотребнадзора
Инфекционная больница Кубани теперь принимает только пациентов с подозрением на коронавирус. А что будет с другими заболевшими?
В Адыгее отменили ярмарки выходного дня и закрыли непродовольственные, цветочные и авторынки
ЕСПЧ присудил 90 тыс. евро родственникам мужчины из Чечни, которого до смерти избили милиционеры

Лента новостей

Вот кто сможет передвигаться по Краснодару в период карантина (+форма пропуска)

Статьи

«Твердое мыло не уберет вирус из линий жизни»

Репортаж с краснодарского производства антисептиков

Статьи Партнерский

«Салоны могут закрыться, но сеть будет работать в любом случае»

Интервью с директором МТС в Краснодарском крае Сергеем Ласкавым

Реклама на портале