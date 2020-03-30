«Всегда найдется новый повод называть друг друга дебилами». Сабина Бабаева о людях в эпоху коронавируса
«Называя людей, которым насрать на эпидемию, дебилами, вы забываете о том, что общество состоит из эгоистов», — журналистка Сабина Бабаева размышляет о ярлыках, которые вешают друг на друга люди в период коронавирусной пандемии.
— Я думаю о том, что эти обращения «умных людей» из фейсбука «дебилам» — сидите дома! — несправедливы и в принципе бесполезны. Во-первых, сам по себе приказ не выходить из дома противоречит главной ценности в жизни — свободе. А кому как распоряжаться своей жизнью, каждый решает сам. Во-вторых, вы считаете кого-то дебилом, а этот кто-то считает дебилом вас — разве не на этой ценности базируется интернет в частности и жизнь в целом? В-третьих, вряд ли это в основном фейсбуковские пользователи в любой непонятной ситуации массово ездят на шашлыки. Если, конечно, сменив фото на stay home, не маринуют свинину в подполье.
Несколько дней назад я хотела зайти за кофе в ларек и ждала, пока оттуда выйдут все покупатели. Одна бабушка осталась сидеть внутри и говорит мне, заходите, ничего не бойтесь. Я отвечаю, что бояться за жизнь как бы не мне, а, скорее, ей. — Почему? — Ну вам же не двадцать лет. — Мне восемьдесят, говорит с гордостью, мне и так скоро туда. — И вы, видимо, хотите поскорее, говорю. Посмеялись.
Называя людей, которым насрать на эпидемию, дебилами, вы забываете о том, что общество состоит из эгоистов. Это такие эгоисты, как я, которые работают дома, выходят только погулять и спокойно занимаются йогой по видеоурокам вместо спортзала, едят булгур вместо гречки, почти не читают новостей и с удовольствием смотрят подряд пять сезонов «Чужестранки». Или это такие эгоисты, как те, кто не может быть один и создает семью, чтобы было с кем проводить время и за кого бояться и обзывать дебилами таких, как я, которые выходят погулять. Или как хрестоматийная русская бабуля, которой и-так-скоро-туда, московский вариант — ломануться в метро и узнать, что карта заблокирована, станичный вариант — целовать внучков, потому что хочется и вообще, всё это придумали те, кому выгодно.
Или вот еще категория вечных эгоистов — вчера сижу с кофе в парке «Краснодар», а в пяти метрах тетка разговаривает по телефону с другой по громкой связи! Обсуждают ее маленького мальчика, который утром не хочет есть кашу, а требует макарон, «и на этой почве у нас конфликты каждый день» — а ты пробовала вместо овсянки ячневую? — нет, ячневую я не люблю — что? плохо слышно — говорю, ячневую я не люблю — и бла-бла-бла-бла-бла минут десять, пока не кончился весь мой кофе. Большинство из нас относится к той или иной категории эгоистов — и всегда одна из них будет считать дебилами другую. А все вместе — правительство, которое в принципе состоит из таких же людей, как мы — ни умнее, ни благороднее, ни образованнее, разве что в российском варианте богаче.
Помню, не прошло и недели после начала всего этого, а уже пошли рассуждения, как изменятся мир и люди после эпидемии. Изменятся? Мир? Люди? После этой эпидемии? Людей не изменили ни Иисус, ни Гитлер и Сталин, ни Индира Ганди ни Пабло Эскобар, ни чума ни холера. Всегда найдется новый повод называть друг друга дебилами, эти поводы сменяют друг друга уже тысячи лет.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Мнения
Сабина Бабаева о людях в эпоху коронавируса