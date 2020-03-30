«Всегда найдется новый повод называть друг друга дебилами». Сабина Бабаева о людях в эпоху коронавируса

— Я думаю о том, что эти обращения «умных людей» из фейсбука «дебилам» — сидите дома! — несправедливы и в принципе бесполезны. Во-первых, сам по себе приказ не выходить из дома противоречит главной ценности в жизни — свободе. А кому как распоряжаться своей жизнью, каждый решает сам. Во-вторых, вы считаете кого-то дебилом, а этот кто-то считает дебилом вас — разве не на этой ценности базируется интернет в частности и жизнь в целом? В-третьих, вряд ли это в основном фейсбуковские пользователи в любой непонятной ситуации массово ездят на шашлыки. Если, конечно, сменив фото на stay home, не маринуют свинину в подполье.

Несколько дней назад я хотела зайти за кофе в ларек и ждала, пока оттуда выйдут все покупатели. Одна бабушка осталась сидеть внутри и говорит мне, заходите, ничего не бойтесь. Я отвечаю, что бояться за жизнь как бы не мне, а, скорее, ей. — Почему? — Ну вам же не двадцать лет. — Мне восемьдесят, говорит с гордостью, мне и так скоро туда. — И вы, видимо, хотите поскорее, говорю. Посмеялись.

Называя людей, которым насрать на эпидемию, дебилами, вы забываете о том, что общество состоит из эгоистов. Это такие эгоисты, как я, которые работают дома, выходят только погулять и спокойно занимаются йогой по видеоурокам вместо спортзала, едят булгур вместо гречки, почти не читают новостей и с удовольствием смотрят подряд пять сезонов «Чужестранки». Или это такие эгоисты, как те, кто не может быть один и создает семью, чтобы было с кем проводить время и за кого бояться и обзывать дебилами таких, как я, которые выходят погулять. Или как хрестоматийная русская бабуля, которой и-так-скоро-туда, московский вариант — ломануться в метро и узнать, что карта заблокирована, станичный вариант — целовать внучков, потому что хочется и вообще, всё это придумали те, кому выгодно.

Или вот еще категория вечных эгоистов — вчера сижу с кофе в парке «Краснодар», а в пяти метрах тетка разговаривает по телефону с другой по громкой связи! Обсуждают ее маленького мальчика, который утром не хочет есть кашу, а требует макарон, «и на этой почве у нас конфликты каждый день» — а ты пробовала вместо овсянки ячневую? — нет, ячневую я не люблю — что? плохо слышно — говорю, ячневую я не люблю — и бла-бла-бла-бла-бла минут десять, пока не кончился весь мой кофе. Большинство из нас относится к той или иной категории эгоистов — и всегда одна из них будет считать дебилами другую. А все вместе — правительство, которое в принципе состоит из таких же людей, как мы — ни умнее, ни благороднее, ни образованнее, разве что в российском варианте богаче.