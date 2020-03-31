Власти Кубани объяснили туроператорам и отелям, что выселять уже проживающих туристов не надо

Туристы могут остаться в Краснодарском крае до истечения срока путевки или бронирования, заявили в администрации региона

На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, так как после речи Путина количество бронирований отелей на курортах края возросло на 30%.

В результате 28 марта отели и гостиницы начали выселять туристов, а некоторые туристические компании приняли решение об аннулировании действующих договоров с клиентами, требуя покинуть номера. В частности, такое решение принял туроператор «Библио Глобус», под управлением которого находится ряд отелей в Сочи.

Руководство минкурортов края провело с руководством компании разъяснительную работу, чтобы разъяснить постановление губернатора. Там объяснили, что туристы, которые уже живут на курортах Краснодарского края, могут продолжить пользоваться гостиничными услугами до окончания срока путевки или бронирования. Однако они должны оставаться в режиме самоизоляции, а объект размещения обязан обеспечить постояльцам комфортные условия проживания.

После этого компания гарантировала возврат средств за путевки, а также доставку всех туристов, у которых в путевку был включен перелет, домой специальными чартерными рейсами. Всем, кто пожелал остаться на курорте, такую возможность предоставили, сообщили в пресс-службе краевой администрации.