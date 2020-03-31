Власти Кубани объяснили туроператорам и отелям, что выселять уже проживающих туристов не надо
Туристы могут остаться в Краснодарском крае до истечения срока путевки или бронирования, заявили в администрации региона
На фоне ухудшения обстановки с коронавирусом в мире президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, так как после речи Путина количество бронирований отелей на курортах края возросло на 30%.
В результате 28 марта отели и гостиницы начали выселять туристов, а некоторые туристические компании приняли решение об аннулировании действующих договоров с клиентами, требуя покинуть номера. В частности, такое решение принял туроператор «Библио Глобус», под управлением которого находится ряд отелей в Сочи.
Руководство минкурортов края провело с руководством компании разъяснительную работу, чтобы разъяснить постановление губернатора. Там объяснили, что туристы, которые уже живут на курортах Краснодарского края, могут продолжить пользоваться гостиничными услугами до окончания срока путевки или бронирования. Однако они должны оставаться в режиме самоизоляции, а объект размещения обязан обеспечить постояльцам комфортные условия проживания.
После этого компания гарантировала возврат средств за путевки, а также доставку всех туристов, у которых в путевку был включен перелет, домой специальными чартерными рейсами. Всем, кто пожелал остаться на курорте, такую возможность предоставили, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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Напомним, ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов не приезжать на курорт. До 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты Красной Поляны, на курорте закрыли парки, также отменились рейсы круизного лайнера «Князь Владимир».
Несмотря на это, жители разных регионов России в начале выходной недели отправились на курорты Черноморского побережья, где их отказались заселять в гостиницы. Уже 29 марта власти края отчитались, что за сутки регион покинули почти 10 тыс. туристов. К 30 марта, по данным мэрии Сочи, количество отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на конец прошлой недели) до 21 тыс. гостей. На ближайшее время запланирован выезд еще нескольких тысяч отдыхающих.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 775 тыс. заболевших, выздоровело 164 тыс. человек, умерло 37 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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